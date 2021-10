Cheryl Burke interpelle les juges sur la notation

Cheryl Burke, pro de Dancing With the Stars de longue date, a un peu de choix avec la compétition ABC. Tout en discutant avec Page Six, Burke a appelé les juges pour ce qu’elle pense être des incohérences. Elle a également parlé des difficultés qu’elle a rencontrées lors du tournage de DWTS, car elle a même comparé son expérience dans la série à Survivor.

En ce qui concerne les juges – Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Derek Hough – Burke a déclaré qu’elle comprenait qu’ils « essayaient de faire de la bonne télévision ». Cependant, elle veut qu’ils soient cohérents et justes en ce qui concerne les scores. Elle a déclaré que les juges essayaient de juger tout le monde « sur un pied d’égalité », mais que ce n’était pas possible lorsque certains des candidats avaient une expérience de la danse. Selon le danseur professionnel, avoir une expérience antérieure dans l’industrie peut en fait blesser les candidats plus qu’on ne le pense. Burke aborde ce problème de première main, car son partenaire, l’instructeur Peloton Cody Rigsby, a déjà joué en tant que danseur de fond pour des célébrités telles que Katy Perry.

« C’est vraiment difficile d’avoir quelqu’un avec une expérience de la danse parce qu’il est plus difficile de désentraîner le cerveau que d’enseigner de nouvelles choses au cerveau », a expliqué Burke. « Je dis à Cody : « Si vous vous sentez à l’aise, vous vous trompez. » Parce que votre corps mémorise la mémoire musculaire, n’est-ce pas ? » Elle a poursuivi : « Ce que nous faisons à notre corps [as ballroom dancers] … nous le déplaçons simplement dans des endroits qui ne devraient pas être déplacés. Tout est question d’opposition, n’est-ce pas ? Donc, si vos hanches vont à droite, le haut de votre corps doit aller à gauche, et ça a l’air et c’est bizarre. »

Quant à ce que Burke pense qu’il devrait se produire à l’avenir, elle a déclaré: « Je dis que les juges devraient le refroidir un peu. Si vous regardez la science du fonctionnement de votre cerveau, il est beaucoup plus difficile de le désentraîner. » Comme mentionné précédemment, le danseur professionnel a également expliqué à quel point l’expérience DWTS est difficile. Burke a déclaré que c’était particulièrement difficile pour les candidats, car ils n’avaient bien sûr jamais pu expérimenter quelque chose comme DWTS auparavant. Elle a dit: « Je n’ai jamais fait ‘Survivor’, mais je ne peux qu’imaginer. Genre, c’est sept jours sur sept, sauf que nous avons évidemment les avantages d’avoir de l’eau et de la nourriture. Mais vraiment, c’est complet, et vous essayez de forcer votre corps à faire des choses que, tout d’abord, la plupart des concurrents n’ont jamais faites auparavant. »