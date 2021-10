Cheryl Burke, pro de « Dancing With the Stars », critique les changements de la série par rapport à l’original britannique

Danse avec les stars pro Cheryl Burke, qui est jumelée à l’instructeur Peloton Cody Rigsby dans la saison 30, aimerait voir le spectacle revenir à ses racines en embrassant certaines des choses que Strictly Come Dancing fait encore. Le danseur professionnel le plus ancien de l’histoire de DWTS appelle les producteurs à ramener des danses mettant en vedette les pros. DWTS a éliminé la troupe de danse après la saison 27, bien que le spectacle ait engagé deux pros supplémentaires pour la saison 30 pour contribuer en tant que danseurs de fond.

Dans une nouvelle interview avec Hello Magazine, Burke a déclaré que DWTS devrait « prendre quelques notes » de la série britannique originale sur laquelle il est basé. « J’aime qu’ils aient toujours des numéros professionnels, c’est vital », a-t-elle déclaré, notant qu’ils donnent aux pros une chance de montrer leurs compétences en salle de bal. « En fin de compte, c’est un spectacle de danse de salon et vous voulez utiliser votre talent au mieux de leurs capacités », a déclaré Burke, 37 ans. « Il existe un moyen de le faire, les pré-enregistrements britanniques, alors pourquoi ne pouvons-nous pas commencer la pré-production plus tôt? »

Strictly Come Dancing s’ouvre toujours avec un numéro professionnel qui suit le thème de cette semaine. DWTS avait l’habitude de faire quelque chose de similaire, mais cela a été abandonné au profit de croquis préenregistrés comme le voyage des acteurs à Disneyland avant la « Disney Week ». Avant le début de la saison 28 en 2019, les producteurs de DWTS ont abandonné la troupe de danse. Pour la saison 30, les producteurs ont embauché Sofia Ghavami et Ezra Sosa en tant que deux pros supplémentaires pour se produire en tant que danseurs de fond ou remplacer si un pro est blessé.

Burke, qui a participé à 23 saisons de DWTS, sera de retour sur la piste de danse lundi soir avec Rigsby pour danser sur « We Go Together » de Grease. Ils n’ont pas pu se produire en direct pendant la deuxième semaine après que Burke ait été testé positif pour un cas révolutionnaire de COVID-19, les juges ont donc basé leur score sur des séquences de répétition. Pour la soirée Britney Spears, les deux ont dansé depuis chez eux, car Rigsby a également été testé positif. Ils ont finalement joué dans la salle de bal cette semaine lors des deux épisodes de « Disney Week ».

Burke ressent toujours les effets du virus, surtout lorsqu’elle essaie de répéter des numéros plus rapides. « Quand les gens disent qu’ils sont fatigués ou qu’ils ont un brouillard cérébral, c’est une chose réelle », a-t-elle déclaré à Hello. « C’était juste comme les premiers stades de la grippe et cela s’est transformé en une perte de goût et d’odeur qui est rapidement revenue – mais c’est une fois que j’ai commencé à augmenter mon rythme cardiaque, c’est à ce moment-là que j’ai pu ressentir [the COVID effects]. » DWTS est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.