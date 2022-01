Cheryl Burke, pro de ‘Dancing With the Stars’, révèle un nombre incalculable de reptiles qui vivent avec elle et son mari Matthew Lawrence

C’est la jungle pour Cheryl Burke et Matthew Lawrence ! Le pro de Dancing With the Stars a révélé jeudi lors de l’émission Kelly Clarkson Show que parmi elle et les nombreux animaux de compagnie de son mari se trouvent « 45-50 reptiles », et elle n’est pas exactement leur plus grande fan. Burke a plaisanté en disant que « les contraires s’attirent » en ce qui concerne son mariage, car « j’aime les animaux, mais il aime les reptiles ».

« Il a 45-50 reptiles qui vivent sous nous », a poursuivi Burke, ajoutant : « Pas de serpents ! C’était l’affaire, pas de serpents. Mais quand nous sommes sortis ensemble il y a un peu plus de dix ans, je savais que j’épouserais un gars qui aime reptiles. » La danseuse professionnelle a révélé que son mari se souciait de nombreux types de reptiles, y compris « des iguanes qui ressemblent à des alligators », mais elle s’assure de garder son bouledogue français bien-aimé à l’écart de toutes les créatures à sang froid de la maison. « C’est mon petit bébé, alors je me dis : ‘Restez loin !' », a déclaré Burke en riant. « Elle reste loin des cages. »

Burke est devenu l’un des pros les plus appréciés de Dancing With the Stars au fil des ans, mais a déclaré à son collègue professionnel Witney Carson sur son podcast Pretty Messed Up qu’il lui restait « un an de plus » pour danser dans l’émission ABC. Burke a expliqué qu’elle et Lawrence voulaient fonder une famille, mais elle craignait que son corps ne « rebondisse » après l’accouchement.

« Tu es mon inspiration pour avoir des enfants un jour parce que j’ai une dysmorphie corporelle », a déclaré Burke à Carson, « juste être dans cette entreprise et être dans le monde de la compétition. » Carson a convenu que les téléspectateurs de DWTS « ont cette chose où ils ont l’impression qu’ils peuvent avoir une gamme complète de commentaires sur notre corps, et il est difficile d’être constamment jugé de cette manière ».

Burke a ensuite parlé de sa dysmorphie corporelle sur Instagram, expliquant dans une vidéo franche : « J’ai toujours été une fille très ronde, et il a été très difficile pour moi de – ne pas garder mon poids – mais d’être acceptée par la société aujourd’hui parce que je suis ronde. » C’est toujours un combat aujourd’hui, surtout dans Dancing With the Stars. « Je n’oublierai jamais … avoir été critiquée par la presse pour être « trop ​​grosse pour la télévision » », se souvient-elle. « Cela ne m’a pas empêché de participer à la série, mais cela a un impact sur votre santé mentale. »

Malgré les pressions extérieures, elle a conseillé aux personnes aux prises avec des problèmes d’image corporelle similaires d' »essayer de nourrir votre corps. Traitez votre corps comme il devrait être traité. Respectez votre corps comme il devrait être respecté. Sentez-vous bien, parce que si vous vous sentez bien de l’intérieur, vous êtes vraiment beau de l’extérieur. »