Cheryl Cole, dévastée par la nouvelle du cancer en phase terminale de son ex-partenaire de Girls Aloud, Sarah Harding

Ancien membre du groupe britannique Girls Aloud Sarah Harding Il vient de publier un livre dans lequel il révèle qu’il souffre d’un cancer en phase terminale et qu’il ne vivra probablement plus Noël de sa vie. Maintenant, il est révélé comment son amie et ancienne partenaire Cheryl Cole a pris les nouvelles.

Le Miroir révèle des passages du livre dans lesquels Cheryl raconte sa réaction: «En général, j’essaie de contrôler mes propres émotions, mais lors d’un appel FaceTime avec elle l’autre jour, je n’ai pas pu m’en empêcher. Elle a relayé une terrible nouvelle, J’ai perdu le contrôle et j’ai commencé à pleurer. «

Selon son récit, à ce moment-là, Cole a essayé de ranger le téléphone pour que Sarah Harding ne puisse pas voir son visage en sanglotant, mais « le plus fou est que Sarah a fini par me réconforter« , A déclaré Cheryl Cole.

Les deux artistes sont amis depuis 2002, date à laquelle ils ont participé au concours Stars de la pop, qui a abouti à la création de Les filles à voix haute, un groupe de cinq filles qui a connu un grand succès au Royaume-Uni.

La révélation de Sarah Harding a choqué la Grande-Bretagne: en été, elle a reçu un diagnostic de cancer du sein qui l’a forcée à passer par des cycles de chimiothérapie, mais la maladie il s’est propagé à votre colonne vertébrale.

En décembre, mon médecin m’a dit que Noël prochain serait probablement mon dernier « , a révélé Harding. Et puis a ajouté: » Je suis à un stade où Je ne sais pas combien de mois il me reste « , Il a dit.