Cheryl explique comment la maternité l’a changée dans une rare interview

Cheryl a révélé que devenir mère de son fils Bear a fondamentalement changé sa vision de la vie.

La chanteuse, 38 ans, qui partage son fils de quatre ans avec l’ancienne star de One Direction Liam Payne, 28 ans, a accordé une rare interview sur sa vie personnelle depuis qu’elle est devenue maman.

Elle a révélé à Women’s Health UK : » Mon approche de la vie et du monde a changé lorsque je suis devenue la mère de Bear.

« J’ai une perspective complètement différente maintenant que je suis responsable d’un autre humain. Je me soucie moins des bêtises que des choses importantes de la vie, comme la santé et le bonheur de Bear.’

Cheryl et Liam s’étaient rencontrés pour la première fois sur X Factor en 2008 alors qu’elle était juge et qu’il auditionnait plein d’espoir pour la série.

Cependant, le couple ne s’est pas mis ensemble de manière romantique avant 2016, mais s’est ensuite séparé en 2018 après la naissance de leur fils.

Cheryl a révélé qu’elle n’avait plus beaucoup de chance de s’entraîner car ce n’était pas « en haut de sa liste de priorités », bien qu’elle ait récemment investi dans un vélo Peloton qu’elle a utilisé à quelques reprises.

Elle a admis: «Quand vous êtes maman, la journée s’écoule, donc je ne l’utilise pas si souvent. Après avoir déposé Bear à la crèche, je fais mes appels de travail et mes tâches ménagères, puis il est temps de venir le chercher.

Bien que Cheryl ne fasse plus autant de sport, elle s’est appuyée sur la méditation pour l’aider à trouver un équilibre dans la vie.

Cheryl a expliqué : « La méditation a changé ma vie. Je le fais tous les soirs et parfois pendant la journée pendant au moins 20 minutes à la fois pendant que mon fils Bear est à la crèche.

« J’avais l’habitude d’utiliser les applications Insight Timer et Calm pour me guider, mais maintenant je sais ce que je fais. Calm a également une application pour les enfants appelée Moshi, que j’utilise parfois pour Bear – elle raconte des histoires pour enfants, c’est mignon.

L’interview complète de Cheryl est disponible dans le numéro de janvier/février de Women’s Health UK, en vente dès maintenant.

