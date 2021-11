Cheryl rend hommage à l’anniversaire de la star de Girls Aloud Sarah Harding

Cheryl a rendu hommage à son amie Sarah Harding (Photo: WireImage)

Cheryl a partagé un doux hommage à sa co-star de Girls Aloud Sarah Harding à l’occasion de ce qui aurait été son 40e anniversaire.

La chanteuse est décédée à l’âge de 39 ans en septembre après une bataille contre le cancer du sein.

En publiant une compilation vidéo de la star, Cheryl, qui a pris du temps avant de se produire, a écrit sur Instagram : » Les souvenirs sont peut-être tout ce qui nous reste, mais ils suffisent pour durer toute une vie ✨ #Sarahs40th « .

Les fans ont partagé leur amour pour la défunte star dans les commentaires, avec un écrit : » Tellement triste 🤍 Je pense à vous tous aujourd’hui. De beaux souvenirs à chérir ‘.

« Je vous envoie beaucoup d’amour😢❤️ », a déclaré un autre, tandis qu’un autre a ajouté : « Tellement d’amour 🥺♥️ ».

L’actrice Michelle Gayle a ajouté sur Twitter : » Joyeux anniversaire Sarah Harding. Je t’aime et tu me manques tellement. Sache que tu es toujours avec moi – littéralement ! Et aujourd’hui, nous allons avoir cette fête que vous avez toujours voulue. Mon ange’.

Pendant ce temps, l’auteure-compositrice-interprète Talia Dean a écrit : » Tu me manques terriblement. Tu étais tellement amusant. Ta lumière et tes rires me manquent, ta musique et ta folie mais surtout ton grand sourire et tes yeux pétillants. Ayez-le grand là-haut Hardcore, ma fille. Je vous aime [sic].’

Harding, qui faisait partie de Girls Aloud avec Cheryl, Nadine Coyle, Nicola Roberts et Kimberley Walsh, est décédée le 5 septembre, à peine 13 mois après avoir révélé qu’elle luttait contre un cancer du sein qui s’était propagé à d’autres parties de son corps.

Les stars de Girls Aloud ont rendu hommage après la mort de Harding (Photo: .)

Après sa mort, les hommages ont afflué pour l’incroyable chanteuse, Davina McCall se souvenant également de la star lors de Stand Up To Cancer en octobre.

Les fans ont également lancé une collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du sein.

Harding est décédé à l’âge de 39 ans (Photo: .)

La mère de Harding a confirmé la nouvelle de la mort de sa fille en écrivant sur sa page Instagram : » C’est avec un profond chagrin qu’aujourd’hui je partage la nouvelle que ma belle fille Sarah est malheureusement décédée.

«Beaucoup d’entre vous connaissent le combat de Sarah contre le cancer et le fait qu’elle s’est battue si fort depuis son diagnostic jusqu’à son dernier jour. Elle s’est échappée paisiblement ce matin.

Plus : Cheryl



Marie a remercié ses abonnés pour leur « soutien aimable au cours de l’année écoulée », en déclarant: « Cela signifiait le monde pour Sarah et cela lui a donné une grande force et un grand réconfort de savoir qu’elle était aimée. »

Elle espérait également que l’on se souviendrait de la chanteuse comme étant « une étoile brillante et brillante ».

Accompagnement du cancer de Macmillan

Si vous ou une personne que vous aimez avez reçu un diagnostic de cancer, Macmillan peut vous offrir du soutien et des informations.

Vous pouvez contacter leur assistance téléphonique au 0808 808 00 00 (7 jours sur 7 de 8h à 20h), utiliser leur service de chat en ligne ou visiter leur site pour plus d’informations.



