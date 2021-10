Cheryl Thibodeaux arrêtée pour meurtre contre rémunération

Une femme du Texas et propriétaire d’une entreprise a été arrêtée plus tôt cette semaine après avoir prétendument conspiré pour faire tuer un membre de sa famille par un tueur à gages.

Cheryl Thibodeaux, 42 ans, est accusée de sollicitation criminelle pour meurtre qualifié après avoir fourni des fonds à un policier pour le meurtre demandé, selon les forces de l’ordre de l’est du Texas.

« Il est devenu clair pour nous que cela allait être une sollicitation pour commettre un meurtre qualifié », a déclaré le shérif du comté de Rusk. Johnwayne Valdez a déclaré l’affilié local d’ABC/Telemundo, KTRE. «Nous avons reçu des informations selon lesquelles cet individu tentait de trouver quelqu’un pour faire du mal à un membre de sa famille. Avant qu’elle puisse réellement trouver quelqu’un qui pourrait le faire, c’est à ce moment-là que nous avons sauté là-dedans. Elle a fait un accord pour se rencontrer.

Le nom du membre de la famille n’a pas été divulgué, ni sa relation familiale avec l’accusé. Et les autorités gardent le silence.

La police affirme avoir obtenu d’une manière ou d’une autre des informations selon lesquelles l’accusé recherchait un tueur professionnel pour sortir le membre de la famille non identifié en question le 27 septembre. Le bureau du shérif a utilisé un agent infiltré pour entrer en contact avec Thibodeaux et organiser le paiement du prétendu coup . Elle a été arrêtée lundi.

« A cette époque, nous avions suffisamment de causes probables et un mandat d’arrêt pour son arrestation », a ajouté Valdez, « et nous sommes allés de l’avant et l’avons arrêtée sur les lieux. »

Le shérif a prévu que les poursuites de l’État seraient une « enquête assez longue » et a déclaré que toute l’équipe d’enquête de son bureau travaillait sur l’affaire mercredi.

Valdez a déclaré au journaliste de KTRE Bob la marque ces efforts s’étendraient au moins sur le reste de la journée et les députés « tentaient de rassembler davantage de preuves et de recueillir également des mandats de perquisition.

Les autorités ne sont pas encore claires sur le mobile de l’accusé.

« Nous essayons toujours de trouver des motifs sur tout », a déclaré le shérif. « Une fois que ce motif est établi, il nous est alors plus facile de revenir en arrière et de trouver les preuves que nous recherchons réellement et de pouvoir analyser les autres éléments qui ne sont pas de nature probante. »

Valdez a toutefois souligné qu’avec ou sans motif, des « signes avant-coureurs » étaient probablement apparents dans l’affaire du meurtre pour compte d’autrui.

« Il n’y a rien d’aléatoire dans des cas comme celui-ci », a-t-il déclaré. « Dans des cas comme celui-ci, rien de tout cela n’a jamais commencé comme aléatoire. »

Les autorités ont pris connaissance du complot présumé de Thibodeaux après que le propriétaire de l’entreprise de construction à succès – dont l’entreprise n’exploite pas sous son propre nom – a commencé à rechercher des informations sur la façon d’obtenir un tueur à gages qui pourrait effectuer un tel travail.

« C’est ainsi que nous avons appris cette situation », a déclaré le shérif, laissant entendre qu’un pourboire avait été déposé auprès des forces de l’ordre sans le dire explicitement. « Avant qu’elle puisse trouver quelqu’un qui le ferait réellement, nous avons sauté là-dedans et nous nous sommes fait connaître. »

La nature étrange de l’affaire signifie que les autorités ont un long chemin à parcourir.

« Nous avons encore des témoins que nous devons contacter », a noté Valdez dans des commentaires à Hallmark et KTRE. « Des témoins potentiels que nous devons contacter. Quelqu’un là-bas en sait un peu plus à ce sujet.

Thibodeaux a été détenu dans la prison du comté de Rusk mercredi. Sa caution avait été fixée à 100 000 $ par un juge de paix. Son nom n’apparaissait pas dans une revue Law&Crime des listes actuelles des détenus de la prison, suggérant que l’accusé a récemment été libéré sous caution.

S’il est reconnu coupable, Thibodeaux risque 99 ans de prison d’État et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $.

[image via Rusk County Sheriff’s Office]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]