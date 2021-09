‘Chesapeake Shores’ met Abby et Evan dans une position amusante et inconfortable (RECAP) 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Chesapeake Shores Season 5 Episode 7, “What’s New?”]

Dans probablement l’épisode le plus divertissant de la saison 5 de Chesapeake Shores (et peut-être de la série) jusqu’à présent, Evan (Robert Buckley) jette le dos (une maladie chronique, d’un accident non spécifié) et devient un invité temporaire à la maison O’Brien simplement parce qu’il ne peut pas bouger sans une douleur importante. La plupart du temps tout le monde est amusé. Abby (Meghan Ory) est, bien entendu, moins charmée (du moins extérieurement) que les autres. (Qui peut la blâmer ? Il lui a juste dit qu’il se retirait de la construction après que le Smithsonian ait ordonné l’arrêt de tous les travaux pendant qu’ils découvrent un vieux navire.)

Abby a même appelé Mandrake (Wesley Salter), qui s’occupe essentiellement de tout pour lui. (« Vous connaissez beaucoup de gens célèbres », commente-t-elle à propos de sa liste de contacts. « Ils ne peuvent pas m’aider maintenant », dit-il.) La grand-mère d’Abby, Nell (Diane Ladd) insiste pour qu’Evan se remette sur leur canapé. Mais combien de temps cela prend-il exactement en général ? Quelques heures pour « ne plus être le bienvenu en Croatie », dit Mandrake.

Evan continue de travailler depuis le canapé et aide la fille d’Abby, Caitlyn, alors qu’elle lutte pour trouver son cadeau en lui montrant qu’elle peut créer son propre jeu vidéo. Mandrake dit que c’est parce qu’il est “un adolescent en régression”. Il partage également avec Abby que son nom n’est pas réellement Mandrake et se demande si Evan pourrait un jour partager avec Abby comment il s’est blessé au dos. Il semble rejoindre Jay (Greyston Holt) en pensant qu’Evan aime Abby.

Mais en parlant de Jay, qui aime aussi clairement Abby (et elle peut ressentir la même chose), il donne un cours de guitare à Caitlyn et découvre qu’Evan reste sur le canapé. Abby fait les présentations (maladroites), Evan demande à Jay des cours de guitare et Jay dit que ce n’est pas ce qu’il fait. C’est un soulagement pour tous dans la pièce quand Jay et Abby sortent (où il joue quelque chose pour elle sur sa guitare).

Peu de temps après, Evan est suffisamment guéri pour se promener. “Ce furent vraiment les meilleurs jours de ma vie”, dit-il à Abby. Quant à l’accord très généreux qu’il avait rédigé pour dissoudre leur partenariat, oubliez ça. Il le déchire, expliquant qu’il voit maintenant le navire comme une opportunité : déplacer l’hôtel sur le terrain suivant (qu’il a acheté ce matin) et utiliser l’ancien terrain comme musée abritant le navire et d’autres artefacts trouvés.

Dans d’autres nouvelles d’O’Brien :

Alors que Kevin (Brendan Penny) et Sarah (Jessica Sipos) essaient d’avoir un bébé, elle découvre qu’elle est candidate à une promotion au grade de lieutenant. Elle ne sait pas si elle est prête à arrêter de courir dans les incendies et à assumer davantage un poste de supervision… ou à avoir des enfants tout de suite, ce qui signifierait le faire. Mais ensuite, elle tombe d’une échelle en accrochant une banderole et est amenée à l’hôpital. Le docteur a une heureuse nouvelle pour le couple : Sarah est enceinte ! Bree (Emilie Ullerup) a peut-être accidentellement fini par inviter Jerry (Matthew Kevin Anderson) à être son plus un au mariage de Jess (Laci J. Mailey), mais elle n’est pas exactement déchirée entre lui et Luke (Stephen Huszar). Elle sait qu’elle doit laisser tomber Jerry, mais il semble d’accord pour rester professionnel lorsqu’ils parlent. En parlant de Luke, il se tourne vers Connor (Andrew Francis) pour obtenir des conseils tout en aidant les O’Brien à travailler sur son nouveau bureau à Chesapeake Shores. L’agent de libération conditionnelle de Luke est dur avec lui et il espère en avoir un nouveau.

Chesapeake Shores, dimanches, 8/7c, Hallmark Channel