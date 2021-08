Chess par Ismael Salas, pour le meilleur Ugás et le pire Pacquiao

Yordenis Ugás a brisé toutes les chances et a brisé la tranquillité d’esprit des bookmakers ce samedi avec sa victoire unanime au tableau de bord contre Manny Pacquiao qui le ratifie en tant que super champion légitime WBA des poids welters et a littéralement retiré la légende de la boxe philippine.

Ce n’était pas le même vieux Yordenis ni le même vieux Pacquiao que nous avons vu ce samedi à Las Vegas. Le Philippin, très loin de sa boxe, avec peu de mobilité dans ses jambes, avec ses combinaisons réduites au minimum et sans ressources pour briser la distance ou bloquer le Cubain, a succombé frustré et battu comme il y a longtemps qu’il n’avait pas été vu en train de se faire battre.

Yordenis s’attendait à une version similaire à celle que le bon Shawn Porter lui a donnée dans un combat que beaucoup d’entre nous l’ont vu gagner, mais ce n’était pas comme ça. Le Cubain a adhéré avec discipline militaire à un plan intelligent de son coin et d’une certaine manière il est arrivé à la victoire grâce à deux clés que nous avions marquées dans notre analyse précédente : le travail d’Ismael Salas dans sa planification fulgurante du combat et le changement de volume. pour l’efficacité, comme le montrent les numéros Compubox à la fin du procès. Le Philippin l’a doublé en coups lancés, mais le Cubain l’a dépassé dans le succès et les coups de puissance associés.

Deux cartes ont vu Ugás gagner 116-112 et une restante 115-113. Pour Yordenis, ce fut le combat de sa vie et pour la boxe cubaine un tournant dans sa propre histoire professionnelle. Non seulement à cause de sa signification, Ugás a montré qu’en plus d’être un Cubain différent qui n’a pas peur de risquer et de vous combattre pour vous, il est capable de résoudre un combat en recourant au meilleur de l’école cubaine : l’intelligence tactique. Il l’a fait du début à la fin, il a fait une bonne histoire et maintenant s’habituer à son nom, nous parlerons beaucoup de Yordenis dans le futur à venir.