Chester FC a averti qu’ils enfreignaient les règles galloises COVID et risquaient des sanctions en autorisant les fans à entrer dans le stade Deva qui chevauche la frontière galloise/anglaise

Le Chester FC a été informé qu’ils enfreignaient les règles galloises COVID par la police du nord du Pays de Galles et le comté de Flintshire pour avoir autorisé les spectateurs sur leur terrain.

Le club anglais de Chester a assisté à une réunion pour discuter des violations potentielles des restrictions galloises, notamment en ayant plus de 50 personnes au maximum lors d’événements sportifs, aux côtés de la police de Cheshire et du Cheshire West et du conseil de Chester.

CHESHIRE EN DIRECT

Chester City a été expulsé de la Football Conference à la suite de problèmes financiers et administratifs en 2010, mais a renaît sous le nom de Chester FC la même année par des supporters.

Aucun représentant des gouvernements gallois ou anglais n’était présent à la discussion.

Actuellement membres de la National League North, le sixième niveau du football anglais, Chester a continué à jouer devant des foules à domicile conformément aux directives du gouvernement anglais au Deva Stadium.

Cependant, la police du nord du Pays de Galles a maintenant informé les Blues qu’ils devraient plutôt suivre les directives galloises sur le COVID, plutôt que celles de l’Angleterre.

Bien qu’il s’agisse d’une ville anglaise, le stade de Chester chevauche la frontière galloise/anglaise et les sièges et le terrain du terrain se trouvent en fait entièrement au Pays de Galles.

Cela signifie que ceux qui entrent dans le sol depuis l’ouest du stade Deva, depuis l’Angleterre, entrent au Pays de Galles une fois par les tourniquets.

Google Maps

Chester’s Ground chevauche littéralement la frontière gallo-anglaise

Dans un communiqué publié vendredi après-midi sur le site Internet du Chester FC, le club a déclaré :

«Ce matin, le Chester Football Club a été invité à une réunion avec des représentants de la police du nord du Pays de Galles, du conseil du comté de Flintshire, de la police de Cheshire et du conseil de Cheshire West & Chester.

« Au cours de cette réunion, le club a reçu une lettre conjointe au nom de la police du nord du Pays de Galles et du conseil du comté de Flintshire qui décrit les violations potentielles de la réglementation galloise sur les coronavirus lors de nos rencontres du 28 décembre 2021 et du 2 janvier 2022.

« Il indique également que le club peut commettre d’autres violations potentielles s’il continue de jouer à domicile avec des foules alors que les restrictions actuelles au Pays de Galles restent en place.

«Nous avons été informés que cela était basé sur les instructions du gouvernement gallois selon lesquelles les locaux du Chester Football Club sont régis par les règlements gallois. Le gouvernement gallois n’était pas représenté à la réunion.

CHRONIQUE DE RICK MATTHEWS/CHESTER

Le Deva Stadium de Chester est plein à craquer pour ses matchs à domicile depuis l’entrée en vigueur des directives du gouvernement gallois, avec une foule de plus de 2 000

« Il a été convenu que toutes les parties demanderaient des conseils juridiques supplémentaires étant donné les problèmes complexes et les implications futures de tout résultat.

« Nous fournirons une nouvelle mise à jour à nos supporters dès que nous le pourrons. »

Il n’y a aucune restriction en Angleterre sur les rassemblements en plein air et donc sur les foules lors d’événements sportifs, et les bureaux du club résident du côté de Chester de la frontière.

Cependant, malgré cela, un représentant du gouvernement gallois a fait valoir que les Bleus sont tout aussi soumis au respect des directives Covid de leur pays que les autres clubs du territoire gallois.

Un porte-parole du gouvernement gallois a déclaré : « Le stade du Chester Football Club se trouve au Pays de Galles, donc la réglementation galloise s’applique.

« Les autorités chargées de l’application du Conseil du comté de Flintshire et de la police du nord du Pays de Galles s’occupent de l’affaire. »

Offre de pari du jour

BETFAIR offre aux nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Placez un pari de 10 £ sur le football (du 7 au 15 janvier), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

Un porte-parole du conseil de Flintshire a refusé de commenter.

En réaction à la situation, le président du Chester FC, Andrew Morris, a déclaré : « La protection de la santé et du bien-être de nos supporters, bénévoles, personnel, joueurs et de la communauté au sens large est notre priorité et, comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie de COVID-19, notre Le club continue de suivre les dernières directives du gouvernement, du Cheshire West et du Chester Council et de la Football Association.

« Tout au long de la pandémie, nous nous sommes activement engagés avec toutes les organisations statutaires pertinentes autour de la facilitation sûre du football et d’autres événements associés au stade Deva pour nous assurer que nous répondons aux exigences locales et nationales et que nous continuons à le faire. »

Chester occupe actuellement le 15e rang de la Ligue nationale nord et devrait affronter Brackley Town au Deva Stadium le 15 janvier.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.