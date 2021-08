Chet Hanks critique les vaccins contre le coronavirus et l’utilisation de masques

Chet Hanks a dénoncé les vaccins et l’utilisation de masques sur Instagram

. – Chet Hanks a publié une critique des vaccins, disant aux personnes atteintes du virus de “s’en remettre”, un an après que leurs parents, Tom Hanks et Rita Wilson, ont été hospitalisés pour des cas graves de COVID-19.

Hanks a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle il avait initialement l’intention d’encourager ses abonnés à se faire vacciner. Puis il a crié “Sike!” (argot anglais pour « blague ») et a crié : « Vous n’allez pas me coller avec cette fichue aiguille », avant de comparer à tort COVID-19 à la grippe.

Les parents du musicien ont été parmi les premières célébrités à contracter le virus en mars 2020 et ont été isolés dans un hôpital australien avec des symptômes sévères.

“Ma femme a perdu le sens du goût et de l’odorat, elle avait de graves nausées, elle avait une fièvre beaucoup plus élevée que moi”, a déclaré Hanks au Guardian l’année dernière, ajoutant qu’elle avait “des courbatures invalidantes, j’étais très fatigué tout le temps et Je n’ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit pendant plus de 12 minutes.”

Les vaccins Covid-19 approuvés aux États-Unis se sont avérés sûrs et très efficaces, et les données du monde entier montrent que les vaccins réduisent la transmission et diminuent considérablement les risques d’hospitalisation et de décès.

Chet Hanks a déclaré à ses partisans qu’il ne recevrait pas d’injection car il “n’a jamais eu de covid”, et a déclaré que les personnes atteintes de la maladie devraient “s’en remettre”.

Il a également critiqué l’utilisation de masques dans son analyse non testée, affirmant qu’il était “fatigué” de se couvrir le visage. L’année dernière, son père a déclaré aux journalistes que porter un masque est “si simple, si facile, si quelqu’un ne peut pas trouver ces trois choses de base par lui-même, je pense que c’est dommage”.

« Bon sang, c’est du bon sens », a ajouté Tom Hanks à propos du port de masques faciaux et d’autres précautions de santé comme le lavage des mains et la distanciation physique.

Tom Hanks et Wilson ont contracté Covid-19 juste au moment où la maladie commençait à se propager dans le monde et quelques jours avant que l’Europe et les États-Unis n’imposent leurs premiers blocages.

Pendant sa maladie, Chet a posté une vidéo disant de ses parents : “Ils ne sont même pas si malades.” Mais le couple a décrit plus tard des symptômes “paralysants”, affectant particulièrement Wilson. “Je me sentais extrêmement mal, mal à l’aise, je ne voulais pas être touchée, puis la fièvre a commencé”, a déclaré Wilson à Gayle King en avril dernier, ajoutant qu’elle souffrait de “frissons comme jamais auparavant”.

Environ la moitié des Américains sont entièrement vaccinés contre le COVID-19. Le lancement de vaccins dans le pays a ralenti ces derniers mois, mais a maintenant commencé à augmenter, car la variante delta la plus transmissible se propage à travers le pays et les transmissions augmentent.

