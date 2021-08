Chet Hanks redouble d’efforts pour être anti-Vaxx : “J’ai le droit de ne pas avoir cette merde” ⋆ .

Les personnes les plus stupides et les plus ignorantes du monde ont vu une pandémie mondiale frapper et ont vraiment pensé « c’est le moment pour moi de briller ! » Le nombre et le volume d’anti-vaxxers, d’anti-maskers, d’anti-sciencers et d’idiots sont stupéfiants. Je les hais tous. Je suis particulièrement dégoûté par Chet Hanks, qui est allé à Northwestern, a eu toutes les opportunités d’éducation, a tous les privilèges accordés aux hommes blancs cis, hétéro et se comporte toujours comme un abruti de roi. Il y a quelques jours, Chet a pensé qu’il serait amusant de dire aux gens de ne pas se faire vacciner parce que c’était juste “la grippe mère-roi” et que les malades devraient simplement rester à la maison. Eh bien, Chet a vu que tout le monde était énervé contre lui. Il a donc décidé de doubler.

Chet Hanks maintient fermement sa position sur le vaccin anti-COVID. Le fils de Tom Hanks et Rita Wilson a doublé sa diatribe du début de la semaine, déclarant aux téléspectateurs sur Instagram qu’il avait “le droit” d’exprimer son opinion. “Je vais garder ça très simple pour vous les gars, très simple”, a-t-il commencé. “Tout comme tu as le droit d’être en colère contre moi parce que j’ai dit que je ne reçois pas le vaccin … J’ai le droit de ne pas recevoir cette merde.” Le rappeur de “White Boy Summer” a dit qu’il “voulait” à l’origine, mais son système immunitaire a dit “c’est bien”. “OK, il n’a pas besoin d’être falsifié”, a-t-il poursuivi. “Il a dit que c’est bon, d’accord.” Chet, 31 ans, a souligné la tendance des gens à faire volte-face sur leurs croyances et leurs décisions, en plaisantant, les gens n’utiliseraient pas certains shampooings qui ne sont pas « approuvés par la FDA ». « Soyons réalistes. 99% d’entre vous n’utiliseraient pas un shampooing qui n’est pas approuvé par la FDA, mais vous êtes prêt à recevoir une injection expérimentale du gouvernement. Il y a plus de preuves que les ovnis sont réels que ce vaccin est sain pour vous, juste en disant. Les extraterrestres sont là-bas, prêts à ce que vous veniez tous me chercher, sortons le putain d’ici ! Ou dois-je vous montrer mes papiers de vaccination ?

[From Page Six]

Les ovnis sont réels. Le Covid-19 aussi. Le vaccin aussi. Ils sont tous réels. Nous ne pouvons rien faire contre les ovnis mais les reconnaître à ce stade. Savez-vous ce que nous pouvons faire contre Covid ? On peut se faire vacciner. Parce que c’est réel et il y a beaucoup de preuves scientifiques qui nous disent que le vaccin est incroyablement efficace. Et les masques aident à atténuer la propagation pour tout le monde. Chet Hanks pense vraiment qu’il fait quelque chose ici. Je ne peux qu’imaginer à quel point Tom et Rita sont gênés par le roi en ce moment.

Photos avec l’aimable autorisation de l’Instagram de Chet.