Cheval le plus rapide de la deuxième manche de Bull Run ? Solana (SOL) atteint de nouveaux ATH

Solana a encore une fois rebondi sur les récents creux le plus rapidement, atteignant déjà de nouveaux sommets historiques.

SOL est connu pour sa résilience et rebondit sur les bas des marchés baissiers, et il n’a pas déçu cette fois non plus. S’échangeant à 62,08 $, SOL est actuellement en baisse de 2,58% par rapport à son ATH de 63,68 $ atteint il y a quelques heures.

$ SOL nouveau ATH +40% dans les dernières 24H

+20x contre BTC et +10x contre ETH 2021 Voilà à quoi ressemble la surperformance. pic.twitter.com/5nhTKdQuSA – Alex Krüger (@krugermacro) 16 août 2021

En hausse de 36% au cours des dernières 24 heures, SOL a enregistré des gains de 1 835 % depuis le début de l’année et de 12 170 % par rapport à il y a un an en mai. Il s’agit également du 63e actif cryptographique le plus détenu sur Coinbase.

Avec cette dernière tendance à la hausse, SOL est devenu la 10e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 17,750 milliards de dollars.

Ce n’était pas seulement SOL seul non plus; d’autres projets de l’écosystème Solana connaissent également une flambée de leurs prix. Les goûts de Step Finance (86%), Arweave (41%), Raydium (34%), Serum (30%) et Audius (12%) ont enregistré une flambée des prix au cours des dernières 24 heures.

J’avais oublié à quel point certains de ces projets de l’écosystème Solana ont été brutalisés. Ce graphique est un 2,5x des plus bas lmao. Avec la pompe $ SOL aujourd’hui et l’illiquidité générale de celles-ci, à la recherche de doux jeux de réversion moyenne. pic.twitter.com/mKEuA90RaX – Hsaka (@HsakaTrades) 15 août 2021

Solana est une couche de base, une blockchain de couche 1, et un concurrent de la deuxième plus grande crypto-monnaie avec un marché de 383 milliards de dollars Ethereum (ETH) avec Cardano (ADA), BSC et Polkadot (DOT), qui se situent tous dans le Top 10.

« L’écosystème Solana est le deuxième en importance derrière Ethereum, mais il croît à un rythme beaucoup plus rapide. Selon l’OMI, il est insensé que Solana soit valorisé à seulement environ 5% de la capitalisation boursière d’Ethereum (entièrement dilué) », a déclaré Tushar Jain de Multicoin Capital qui est long SOL.

Alors qu’Ethereum est en train de passer au mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS) pour résoudre le problème de l’évolutivité et des frais élevés, Solana utilise déjà l’algorithme de consensus PoS pour aider à sécuriser le réseau tout en proposant un nouveau système d’horodatage appelé Proof-of-History. (PoH) qui permet des transactions commandées automatiquement.

Comparé aux 15 transactions par seconde d’Etherem, Solana revendique environ 50 000 TPS.

10 000 singes @DegenApeAcademy ont été frappés sur #Solana en environ 8 minutes aujourd’hui. Épuisé. C’est le temps qu’il me faut pour frapper 1 NFT sur #Ethereum. Je ne sais pas @aeyakovenko, vous êtes peut-être sur quelque chose. — C◎[email protected] 010010101 (@C0inMatrix) 15 août 2021

Solana a également un record de 1,96 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), avec Raydium en tête avec ses 825 millions de dollars, avec une domination de 42,18%, selon DeFi Llama.

Il cherche lentement à devenir un été Solana, avec des passionnés de Solana travaillant à en faire une réalité. Récemment, la plate-forme de négociation décentralisée à marge croisée Mango Markets construite sur Solana a levé 70,5 millions de dollars lors de sa vente symbolique.

imo chaque atout a besoin de croyances, de mèmes et de savoirs pour réussir dans les décennies à venir comme comment nous voulons croire que le paradis existe, comment les milléniaux aiment simplement acheter du tsla parce qu’ils croient en un avenir vert, comment ftt et sol = font confiance à sam quelle est la tradition et les croyances de votre defi coin? https://t.co/TsjKbAhl1I – CL (@CL207) 15 août 2021

NFT arrive également à Solana avec le largage de Degenerate Ape Academy épuisé en moins de 10 minutes avec des volumes de 9 millions de dollars enregistrés le premier jour. Sans oublier que Solana a le soutien du fondateur et PDG de FTX, en pleine croissance, Sam Bankman-Fried.

« SOL sera l’un des chevaux les plus rapides de la prochaine étape de la course de taureaux. L’écosystème Solana continue de prendre de l’ampleur avec l’essor de l’activité de développement et la montée en flèche de TVL au-delà des ATH. Même à la valeur actuelle. Il offre toujours l’un des meilleurs R/R en crypto. L’été SOL arrive », a noté l’investisseur DeFi Daniel Cheung.

Solana/USD SOLUSD

63.8923$23.6537.02%

Volume 2,99 bVariation 23,65$Ouverture63,8923$Circulation 286,29 mMarket Cap 18,29 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.