Cheval «ramené à la vie» grâce au clonage de l’ADN pour créer un poulain identique au champion olympique | Sciences | Nouvelles

Arko III a été le cheval numéro un en Europe pendant cinq années consécutives et a remporté l’or à Londres 2012 et à Rio 2016. Mais le légendaire cavalier de saut d’obstacles, qui a remporté plus d’un million de livres sterling au cours de sa carrière, est malheureusement décédé en janvier – suscitant des inquiétudes quant à la disparition de ses gènes. perdu à jamais. Mais une société britannique de préservation génétique a aidé à cloner le cheval, et son jumeau génétiquement identique est né en août.

Le poulain sera élevé par Pat, John et Lisa Hales de Shaw Farm Stud dans le Shropshire.

La famille a déclaré dans un communiqué : « Ce fut un jour extrêmement triste pour notre famille lorsque nous avons perdu Arko. C’était comme la fin d’une époque.

« Sa perte n’était pas seulement massive pour l’élevage britannique, mais aussi pour l’élevage de compétition dans le monde entier. La naissance de son clone a été une journée très émouvante pour toutes les personnes impliquées.

« Arko a touché le cœur de tant de gens à la fois avec ses capacités sur le ring et aussi en tant que père en transmettant ses merveilleux attributs à son jeune stock.

“Nous sommes très fiers d’être l’un des rares à avoir adopté cette technologie et à pouvoir offrir cette magnifique lignée pendant de nombreuses années à venir.”

Le clone, qui n’a pas encore été nommé, a été généré à partir d’un échantillon de peau extrait d’Arko par Gemini Genetics, avant d’être envoyé à ViaGen Pets & Equine, qui a terminé le processus de clonage.

Les gènes de l’animal ont été placés dans un ovule de donneuse et stimulés par une charge électrique qui imite le moment où un spermatozoïde rencontre un ovule.

L’embryon modifié a ensuite été implanté dans une mère porteuse, qui a mis bas 11 mois plus tard.

Lucy Morgan, directrice de Gemini Genetics, basée à Shropshire, a déclaré: «Si vous avez un animal auquel vous pensez, vous voulez instinctivement pouvoir le ramener après son décès.

« Les chevaux sont tout aussi spéciaux, et l’autre aspect du retour de ces énormes chevaux du monde équin est que vous conservez cette génétique éprouvée.

« Sans le clonage, le stock génétique d’Arko aurait été perdu à jamais. Ce serait une énorme occasion manquée de les laisser partir en sachant que nous avons la technologie pour préserver ces chevaux très influents. »

La famille Hales a annoncé qu’elle garderait le poulain au haras, permettant aux propriétaires d’élever leurs juments avec l’ADN exact d’Arko.

Mlle Morgan a ajouté : « Vous pouvez toujours savoir qui est un bébé Arko.

“Et il y a déjà beaucoup de similitudes physiques entre Arko et le clone. Il a un visage assez effronté et le poulain l’a aussi.

sera tout à fait comparable car la famille Hales possédait également Arko dès son plus jeune âge.

“Donc, bien qu’il y ait des différences environnementales, il est la réplique vivante la plus proche que nous puissions obtenir de l’original.”

Gemini Genetics espère que la technique sera utilisée pour préserver plus d’animaux de championnat afin que leur héritage génétique puisse survivre après leur mort.

Ils souhaitent également utiliser o offrir la préservation génétique pour les animaux de compagnie et espèrent utiliser la technologie pour préserver les animaux en voie de disparition via une association caritative, Nature’s SAFE.

Parmi les autres chevaux bien connus ayant été clonés, citons Cruising, le hongre Gem Twist et l’étalon de concours complet Chilli Morning.

Cependant, le clonage a fait l’objet de critiques ces dernières années.

Certains craignent que la technologie ne soit pas encore suffisamment développée pour être sûre et qu’elle puisse être sujette à des abus.

Les groupes religieux sont divisés, certains s’opposant à la technologie comme usurpant la place de Dieu et, dans la mesure où des embryons sont utilisés, détruisant une vie humaine.

D’autres soutiennent les avantages potentiels du clonage thérapeutique pour sauver des vies.

Le clonage d’animaux est contesté par de nombreux groupes d’activistes car certains animaux clonés ont souffert de malformations avant de mourir.