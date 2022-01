Chevalier de Tony Blair: un ex-soldat furieux se fait enlever le tatouage de la reine pour l’honneur de Blair | Politique | Des nouvelles

Un « vieux soldat » a appelé LBC pour déclarer qu’il se ferait retirer un tatouage de la reine de son bras suite à la décision de donner à Sir Tony Blair un titre de chevalier. L’appelant Steve était furieux de l’inclusion de l’ancien Premier ministre travailliste dans les listes d’honneur du Nouvel An. Il a fait valoir que la reine devrait condamner l’ancien Premier ministre et non « le tolérer ».

Il a déclaré à LBC: « J’ai un tatouage sur mon bras et je le fais enlever immédiatement.

« Elle devrait le condamner et non l’excuser.

Mme Tominey a demandé : « Sérieusement, vous allez le faire enlever au laser ?

« Je l’enlève, on l’enlève », a confirmé l’ex-militaire.

Une pétition visant à dépouiller Tony Blair de son titre de chevalier a atteint 500 000 signatures lundi.

S’exprimant sur Good Morning Britain, le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une question « épineuse » et que Sir Tony devrait conserver son titre de chevalier.

Il a déclaré: « Je ne pense pas que ce soit épineux du tout, je pense qu’il mérite cet honneur, évidemment je respecte le fait que les gens ont des points de vue différents.

« Je comprends qu’il y ait des opinions bien arrêtées sur la guerre en Irak, il y en avait à l’époque et il y en a toujours, mais cela n’enlève rien au fait que Tony Blair était un Premier ministre très réussi de ce pays et a fait une énorme différence pour le la vie de millions de personnes dans ce pays. »

Le palais de Buckingham a annoncé la semaine dernière que M. Blair serait nommé chevalier compagnon de l’ordre le plus noble de la jarretière, l’ordre britannique de chevalerie le plus ancien et le plus ancien.

L’ancien Premier ministre travailliste a été en poste entre 1997 et 2007.

Il a déclaré : « C’est un immense honneur… Je suis profondément reconnaissant à Sa Majesté la Reine.

« Ce fut un grand privilège de servir en tant que Premier ministre. »