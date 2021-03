Chevaux éduqués: le retour galopant de la musique de Rob Zombie

Dans la perspective des chevaux éduqués de 2006, Rob Zombie s’est retrouvé à la croisée des chemins. Avec une carrière cinématographique désormais fermement établie, l’homme lui-même avait, plus tôt dans la décennie, parlé ouvertement de son avenir dans les films. Bien que la musique ne soit jamais loin de son esprit, il semblait que plus que jamais il devait partager son attention entre les deux entreprises.

Mais une fois le travail sur le film d’horreur macabre de 2005, The Devil’s Rejects était terminé et il a obtenu son groupe (maintenant rejoint par Marilyn Manson le guitariste John 5) de retour sur la route, la dynamique musicale de Zombie est revenue de manière énorme, et l’écriture pour ce qui allait devenir Educated Horses a vraiment commencé.

Enregistré aux Chop Shop Studios à Los Angeles, Zombie et son groupe avaient amassé un catalogue monstre de morceaux à prendre en considération pour le disque, suggérant un niveau de rajeunissement créatif qui, en tant que personne qui avait auparavant eu tendance à n’écrire que ce dont il avait besoin. pour un record, même Zombie lui-même n’aurait pas vu venir.

Outre l’excès de productivité, ce rajeunissement a conduit à un changement d’approche musicale. En supprimant de nombreux éléments industriels et électroniques qui caractérisaient de plus en plus les sorties de Zombie, Educated Horses porte le son organique d’un groupe d’élévateurs de l’enfer entrant dans une pièce pour faire ce qu’ils font de mieux – tu sais, élever l’enfer. Les illustrations de l’album reflètent cela aussi. Un monde loin du chaos à contraste élevé de ses autres couvertures, Educated Horses utilise une image de Zombie sans maquillage qui humanise le monstre plus qu’il ne l’avait jamais été auparavant.

Comment Zombie s’intégrerait parmi les franges emo et le metalcore bruyant de l’époque semblait un mystère, mais en reprenant son approche aux sources et en offrant quelque chose qui était une représentation sans fioritures (enfin, moins fioritures) de lui en tant qu’homme, Les chevaux éduqués ont réussi à se tenir debout. Et en ne s’adaptant pas à la musique de l’époque, il maintient sa posture encore à ce jour.

Au début du disque, le sleaze et le fanfaron de « American Witch » et du premier single « Foxy Foxy » voient Zombie and co à leur hymne de club de strip-tease le mieux, avec les guitares poignardées de ce dernier ayant autant en commun avec les goûts de «Lapdance» de N * E * R * D comme n’importe quel travail précédent de Zombie. Plus tard, sur « Let It All Bleed Out », Zombie adopte un stomp thrash metal, avant que « The Devil’s Rejects » (écrit après le film et non inclus dans sa bande originale) s’ouvre sur un twang country inquiétant qui cède la place à un personnage classique de Zombie morceau sur les rejets titulaires.

À travers tout cela, cependant, l’ambiance qui règne est amusante. Zombie continuerait en commentant à quel point la réalisation de l’album était facile et agréable, mais vous n’avez pas besoin de l’entendre le dire pour en être conscient. « The Scorpion Sleeps » éclate de manière audible au niveau des coutures alors qu’il canalise la joie tapageuse de Depeche Mode à son plus grand succès, tandis que même l’obscurité du morceau de clôture « Lords Of Salem » voit Zombie se pencher sur chaque mot et chevaucher sans effort chaque groove d’une manière que seul un homme qui le faisait depuis près de 20 ans le pouvait. Les disques de Zombie sonnent toujours comme la bande originale d’une apocalypse ou autre, mais cette fin du monde particulière est accueillie à bras ouverts et avec un sourire entendu.

Après la sortie de cet album et un cycle de tournées qui a conduit à son premier album live, Zombie Live, Zombie a continué à se concentrer sur sa carrière cinématographique une fois de plus, avec son remake des records du box-office de la fête du Travail de John Carpenter qui définissent le genre d’Halloween un année plus tard. Son prochain album en studio, Hellbilly Deluxe 2, ne viendrait qu’en 2010. Sur le papier, cela pourrait sembler que Zombie ait activement choisi le film plutôt que la musique, mais étant donné l’énergie et l’insouciance de Educated Horses, il est beaucoup plus probable qu’il soit aussi épanoui de manière créative. comme il pourrait jamais l’être par la musique, ce qui lui a donné une marge de manœuvre pour se concentrer sur ses efforts de réalisateur. D’ailleurs, après avoir eu autant de plaisir, quelle est l’urgence?

Il n’y a pas de disque de Rob Zombie qui ne soit imprégné de joie sadique, mais si vous recherchez quelque chose qui capture tout ce dont il est capable dans sa forme la plus pure, Educated Horses est celui que vous recherchez.

