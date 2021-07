Chevelle annonce les dates de la tournée ‘Niratias’ été/automne 2021

CHEVELLE entamera une tournée aux États-Unis plus tard cet été et à l’automne pour soutenir son neuvième album, “Niratias”, maintenant disponible via Records épiques. Le trek débutera le 1er septembre à Kansas City et se poursuivra jusqu’au 25 septembre à Mankato, Minnesota. La tournée reprend le 4 novembre à Milwaukee avant de se terminer le 21 novembre à Pittsburgh.

“Eh bien, nous devons dire que nous sommes sacrément heureux d’une nouvelle année, d’un nouvel album et maintenant d’une nouvelle tournée. Au plaisir de vous voir tous là-bas”, dit le groupe.

Les billets en prévente seront disponibles demain 27 juillet. La mise en vente générale est fixée au vendredi 30 juillet.

“Niratias” fait partie de CHEVELLEles disques les plus provocateurs à ce jour. Faire équipe avec un producteur de longue date Joe Barresi (AVENGED SEVENFOLD, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE), CHEVELLE enregistré tout au long de 2019 et 2020 et finalement reconstitué un corpus inimitable. La pochette de l’album a été conçue par Boris Vallejo — l’artiste célèbre et primé est responsable des affiches utilisées pour des films comme “Cavaliers” et « Vacances du pamphlet national », ainsi que des couvertures et des magazines emblématiques de romans de science-fiction des années 70 et 80 (tels que Heavy métal).

Au cours de sa carrière, les rockers de Chicago ont généré près d’un demi-milliard de streams, décroché sept hits n ° 1 et des spectacles à guichets fermés dans le monde entier. Leur catalogue s’étend sur la double platine “Je me demande quelle est la suite”, qui revendique le double smash de platine “Le rouge” et le coup de platine “Envoyer la douleur ci-dessous”. “Ce type de pensée (pourrait nous en faire)” atteint le statut de platine, tandis que “Vena Sera” a été certifié or. CHEVELLE a décroché quatre débuts dans le Top 10 du Billboard 200, dont « Crimes de science-fiction » (2009), “Chapeau au taureau” (2011), “La Gargola” (2014) et “Le couloir nord” (2016). Les deux derniers ont chacun capturé la première place du classement Top Rock Albums.

CHEVELLE des dates de tournée:

01 septembre – Kansas City, Missouri – Uptown Theatre



03 septembre – Pryor, OK – Catch the Fever Festival Grounds



04 septembre – The Woodlands, Texas – Pavillon Cynthia Woods Mitchell



05 septembre – Dallas, Texas – Pavillon Dos Equis



08 septembre – Huntsville, AL – Centre Von Braun – Mars Music Hall



10 septembre – Danville, Virginie – Amphithéâtre Blue Ridge



11 septembre – Mansfield, OH – Ohio State Reformatory (Inkcarceration)



12 septembre – Silver Spring, MD – Le Fillmore Silver Spring



14 septembre – Nashville, TN – Ryman Auditorium



15 septembre – Birmingham, AL – Brasserie Avondale



17 septembre – Indianapolis, IN – Amphithéâtre TCU au parc d’État de White River



18 septembre – Clarkston, MI – DTE Energy Music Theatre (Riff Fest)



19 septembre – East Moline, IL – La ceinture de rouille



21 septembre – Clive, IA – Horizon Events Center



22 septembre – Sioux Falls, SD – Le district



24 septembre – Ashwaubenon, WI – EPIC Event Center



25 septembre – Mankato, MN – Mayo Clinic Event Center – Grand Hall



04 novembre – Milwaukee, WI – Salle de bal des Eagles



05 novembre – Fort Wayne, IN – The Clyde Theatre



06 novembre – Columbus, OH – Express Live! – Salle de musique intérieure



09 novembre – Raleigh, Caroline du Nord – Le Ritz



10 novembre – Atlanta, GA – Buckhead Theatre



12 novembre – Daytona Beach, Floride – Daytona International Speedway



13 novembre – Myrtle Beach, Caroline du Sud – House of Blues – Myrtle Beach



14 novembre – Greensboro, Caroline du Nord – Piedmont Hall



16 novembre – Charlotte, Caroline du Nord – Le Fillmore Charlotte



17 novembre – Richmond, VA – The National



18 novembre – Norfolk, Virginie – Théâtre Norva



20 novembre – Newport, KY – Pavillon PromoWest chez Ovation



21 novembre – Pittsburgh, PA – Scène AE

