Chevelle publie le clip de ‘Mars Simula’

L’officiel Josh Stone– vidéo musicale dirigée pour CHEVELLEchanson de «Mars Simula» peut être vu ci-dessous. Le morceau est tiré du suivi du groupe jusqu’en 2016 “Le couloir nord”, “Niratias” (Nothing Is Real And This Is A Simulation), sorti le 5 mars.

“Niratias” (Rien n’est réel et ceci est une simulation) se distingue comme CHEVELLELe record le plus fougueux et provocateur à ce jour. Faire équipe avec un producteur de longue date Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE), CHEVELLE enregistré tout au long de 2019 et 2020 et reconstitué un corpus intrigant et inimitable, avec des thèmes qui se révéleront bientôt. La pochette de l’album est de Boris Vallejo. L’artiste célèbre et primé est responsable des affiches utilisées pour des films comme “Cavaliers” et “Les vacances de National Lampoon”, ainsi que des couvertures et des magazines de science-fiction emblématiques des années 1970 et 1980 (tels que Heavy métal).

CHEVELLE chanteur Pete Loeffler et batteur Sam Loeffler a parlé à Lou Brutus ou alors Radio HardDrive à propos de “Niratias”. Selon Pete, le suivi des années 2016 “Le couloir nord” a été enregistré sur deux sessions différentes réparties sur une période de 12 mois avant le début de la pandémie de coronavirus.

«Nous sommes entrés en studio en 2019 – dans le [spring]», a-t-il déclaré.« Donc, huit chansons ont été enregistrées en 2019. Et puis nous avons fait quelques tournées, écrit un peu plus de musique, sommes retournés en mars 2020. Et nous, sous beaucoup de contraintes – parce que tout commençait se passer; ils se fermaient [due to the pandemic] – et nous avons enregistré cinq autres morceaux, donner ou prendre, et terminé l’album. Et puis nous sommes retournés à Chicagoland le 18 mars, jour où ils ont fermé tous les restaurants de LA, où nous étions. Et puis nous nous sommes recroquevillés pour 2020. “

Élaborer le processus d’enregistrement pour “Niratias”, Sam a dit: “Nous avons fait cet album avec Joe Barresi. C’est notre quatrième album avec lui, ce qui est génial. Je pense qu’il est fatigué de nous maintenant… Mais il était génial. Nous l’avons fait dans son studio [in Pasadena, California]. Nous aurions probablement fait des choses plus tôt, mais il avait cette idée pour nous qu’il – il avait des chansons dans sa tête qu’il voulait que nous écrivions. Pas littéralement, mais il a simplement dit: «Je veux que vous reveniez en arrière et que vous continuiez à écrire, et que vous vous concentriez sur ceci ou cela. Et alors Pete a fait. Et je me souviens quand il a envoyé une des chansons, Joe a rappelé, et il a dit: ‘Vous l’avez fait. Je ne peux pas arrêter de jouer cette chanson. C’est ce que je cherchais de vous. Maintenant, écrivez-en cinq de plus. ‘”

Ajoutée Pete: “C’était un point bas de l’entendre dire:” J’aime ces huit. Je n’aime pas ces huit autres. Revenez en arrière. Et c’était, comme, un point bas. Mais ensuite, ce que cela a fait était, une fois que j’ai eu l’aspect blessé de ça, nous sommes retournés au travail, puis la chanson suivante que nous avons écrite était une chanson appelée ‘Terre Mère’. Et il l’a écouté trois fois de suite et nous a appelés excités. Et c’était l’un des meilleurs sentiments que j’ai eu sur l’ensemble du processus. Alors je savais que nous étions sur quelque chose. “

Pete dit précédemment “Nuits Loudwire” ‘ sur la direction lyrique globale de “Niratias”: “Il y a beaucoup d’espace, beaucoup de voyages interstellaires. Vous avez Elon Musk essayer d’arriver sur Mars et c’était complètement fascinant pour moi, alors quand j’écris des paroles, c’est en quelque sorte fait son chemin là-dedans. Comme vous le verrez avec la couverture, c’est aussi une sorte d’espace sur le thème.

Il a ajouté: “J’adore l’idée du cosmos et j’aime Carl Sagan et Elon Musk et Neil deGrasse Tyson et tous ces gens qui regardent au-delà et regardent vers l’avenir. Quitter cette planète fait partie de cet avenir si nous pouvons le faire. C’est drôle quand vous avez commencé à vous plonger dans la question à quel point c’est vraiment difficile. Comment allez-vous gérer les radiations dans un vaisseau spatial pendant neuf mois ou plus? C’est fascinant. Il a juste fait son chemin dans la musique. “

“Niratias” s’est incliné dans le Top 10 du Billboard 200. Il a fait ses débuts au n ° 9 et a été la première nouvelle version à figurer dans le Top 10 en plus de trois semaines. En plus, “Niratias” a obtenu plusieurs autres distinctions. Le LP a fait ses débuts impressionnants au n ° 1 sur plusieurs Panneau d’affichage palmarès, y compris l’album rock, l’album alternatif, la musique dure, l’album global, l’album numérique et l’album Internet. “Self Destructor”, le premier single acclamé de l’album, a également atteint le sommet du classement radio Active Rock cette semaine, marquant CHEVELLELe 12ème single n ° 1 au format.