Chevrolet Corvette Stingray Hardtop Cabriolet (Crédit photo : JeffCars.com)

Surligner: Il s’agit du premier cabriolet à toit rigide de la marque.

PDSF du véhicule d’essai : 83 875 $ (modèle de base 1LT : 68 495 $)

Nombre de places: 2

Caractéristiques de sécurité standard : coussins gonflables; ABDOS; un système de contrôle de stabilité; contrôle de traction; caméra; rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés; feux de jour un système d’aide au stationnement arrière; un différentiel arrière à glissement limité; un système de surveillance de la pression des pneus ; et OnStar

Équipement standard (1LT) : À traction arrière; moteur V8 ; Pneus avant de 19 pouces; Pneus arrière de 20 pouces; Transmission automatique à double embrayage à 8 vitesses; rétroviseurs extérieurs chauffants à atténuation automatique côté conducteur rabattables électriquement de la couleur de la carrosserie; phares à DEL ; rétroviseurs extérieurs peints métallisés flash carbone; Wi-Fi dans la voiture ; un centre d’information du conducteur de 12 pouces; sièges avant électriques; un système de filtration d’air ; filets de fret; un écran d’infodivertissement de 8 pouces ; tableau de bord supérieur en cuir gainé client, panneaux de garniture de porte et couvercle de console ; un système de contrôle automatique à deux zones ; volant chauffant; sièges en cuir; et un volant inclinable/télescopique électrique

