Chevron renvoie les travailleurs offshore, redémarre la production interrompue par la tempête américaine

Un panneau d’entrée à la raffinerie Chevron, située près du Houston Ship Channel, est vu à Pasadena, Texas, États-Unis

Chevron Corp (CVX.N) a annoncé samedi le retour des travailleurs offshore qui avaient été évacués avant la tempête tropicale Claudette de ses plates-formes de production du golfe du Mexique.

Chevron a déclaré qu’il augmentait la production sur sa plate-forme de Tahiti, où la production avait été interrompue par la tempête. D’autres installations exploitées par Chevron dans le Golfe fonctionnent à des niveaux normaux, a-t-il déclaré dans un avis publié sur son site Web.

Claudette a touché terre dans le sud-est de la Louisiane dans la matinée, perturbant la production de pétrole et de gaz dans le centre du golfe du Mexique et apportant des vents de force tempête tropicale et de fortes pluies sur certaines parties de la côte du golfe.

Auparavant, le troisième producteur de pétrole du golfe du Mexique aux États-Unis avait retiré le personnel non essentiel de trois plates-formes et évacué complètement une quatrième.

