Cheyanne Buys gagne un énorme bonus après avoir dévasté l’UFC KO après avoir vendu sa maison pour financer son rêve de combat

Cheyanne Buys a admis que le bonus de 50 000 $ qu’elle avait reçu après sa victoire contre Gloria de Paula avait changé sa vie après avoir été “cassé toute ma vie”.

En seulement 60 secondes, un énorme coup de tête a atterri pour Buys à l’intérieur de l’UFC Apex et elle l’a suivi avec une démonstration dévastatrice de sol et de livre.

.

La perspective des poids de paille Buys a gagné une petite fortune à l’UFC Apex

Les débuts de Buys en mars ont été une affaire plutôt terne car elle a été dominée sur le terrain contre Montserrat Ruiz.

Pourtant, son KO sensationnel lui a valu un bonus de « Performance de la nuit » et cela signifiait le monde absolu pour elle.

“Je viens d’apprendre il y a deux secondes que j’ai obtenu Performance of the Night, alors oui, c’est assez surréaliste”, a déclaré Buys lors de la conférence de presse post-événement.

«Il y a sept semaines, j’ai décidé de prendre un gros risque et d’abandonner ma maison et tout ce qu’elle contient à Dallas, au Texas, et je suis venue ici avec mes animaux et mon mari et nous avons un véhicule.

.

“Je devais obtenir un prêt juste pour avoir une maison et je savais en venant ici ce soir que tout mon salaire allait revenir à ce prêt”

« Nous avons emballé notre voiture avec une valise. Nous sommes venus ici, nous n’avions pas de maison, nous n’avions rien. J’ai dû obtenir un prêt juste pour avoir une maison et je savais en venant ici ce soir que tout mon salaire allait revenir à ce prêt.

« J’ai pris un gros risque pour obtenir une grosse récompense et je ne peux pas remercier [enough] mon équipe, mon mari, ma famille parce que ce sont eux qui ont dit : « Écoutez, vous allez devoir faire faillite pendant un petit moment juste pour en tirer quelque chose de bien. »

“Je savais que je devais le faire et je me sens tellement heureux.”

Sous l’œil attentif d’Eric Nicksick au gymnase Xtreme Couture de Las Vegas, après s’être entraîné avec Fortis Gym au Texas avant ses débuts il y a cinq mois.

.

‘The Warrior Princess’ a subi des débuts difficiles à l’UFC et a maintenant modifié cela

Après avoir livré un affichage aussi dynamique, «The Warrior Princess» a admis que l’idée d’avoir un revenu fortement gonflé la rendait presque étourdie d’excitation.

“Je suis négatif sur mon compte en ce moment”, a ajouté Buys. « Alors ça va faire une grosse différence.

«Tout mon salaire est que je dois rembourser 15 000 $ pour un prêt que j’ai obtenu de quelques personnes, alors j’ai fait 10 et 10 pour ma victoire et je montre que 20 000 $ viennent de disparaître.

«Et je suis d’accord avec, j’étais d’accord si je gagnais et ce chèque était parti parce que j’ai fait ce déménagement ici et je savais que ce combat allait être juste pour le déménagement. C’était la meilleure décision que mon mari et moi avons prise pour notre carrière et juste pour obtenir ce bonus…

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

“J’ai été tellement fauché toute ma vie à cause de ce sport mais ça en vaut tellement la peine pour moi parce que j’aime ce sport, mais pour obtenir un chèque de paie de 50 000 $, mon mari va me dire de le ranger, je vais définitivement vouloir acheter de belles choses, mais j’aime acheter un peu de choses pour la maison et pour mes animaux.

« J’aime vraiment gâter ma famille, mais cette semaine, j’emmène définitivement mon équipe prendre un bon dîner. C’est sûr que ça change la vie, mais je dois mettre de l’argent de côté et aller là-bas et me battre à nouveau.