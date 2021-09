Cheyenne Floyd et Zach Davis se lancent dans un combat explosif lors de la première

in

La dernière saison de Teen Mom OG a connu un début assez explosif. Lors de la première, Cheyenne Floyd et Zach Davis se sont rendus à l’un de ses examens car ils attendent leur premier enfant ensemble (Floyd est également la mère d’une fille Ryder qu’elle partage avec son ex Cory Wharton). Cependant, le rendez-vous s’est rapidement effondré et les deux sont finalement entrés dans un match de cris.

Alors qu’ils se rendaient au rendez-vous, Davis a demandé à Floyd de lui faire face pendant qu’elle était à l’intérieur, car il ne pouvait pas se rendre sur les lieux avec elle en raison des protocoles COVID-19. Lorsqu’elle s’est rendue à l’intérieur pour son rendez-vous, Davis s’est éloigné de son véhicule pour utiliser les toilettes. À ce moment-là, l’un des producteurs a pu entendre les battements du cœur de l’enfant, car le microphone de Floyd était toujours attaché lorsqu’elle a fait l’échographie. Davis a été déçu d’apprendre qu’il avait raté le moment et l’a dit à sa partenaire en tant que telle lorsqu’elle est retournée à la voiture. Floyd a dit que cela lui avait échappé à l’esprit FaceTime alors que tout s’était passé si vite. Mais, Davis n’a pas apprécié cette explication, car il a exprimé ses frustrations quant au fait qu’elle ne l’a pas fait FaceTime comme il l’a demandé.

Finalement, les deux ont commencé à élever la voix l’un contre l’autre, Floyd disant qu’elle ne se sentait pas soutenue par lui. Après leur échange houleux, Davis est sorti du véhicule et Floyd s’est rendu chez sa mère. Depuis que Davis a laissé les clés de leur maison dans la voiture, il a dû voyager avec un producteur jusqu’à la maison de la mère de Floyd afin de les obtenir. Les choses sont devenues encore plus intenses quand il est arrivé.

Floyd était frustré que Davis et l’équipe de production l’aient suivie chez sa mère, car elle ne voulait pas être filmée. Elle leur a alors dit de partir et leur a demandé d’arrêter de la filmer. Floyd a dit à l’un des producteurs qu’il était foutu de continuer à filmer la situation. Après avoir dit à tout le monde de “f—k” eux-mêmes, l’équipe de production est partie. Les fans devront se brancher sur l’épisode de la semaine prochaine pour voir comment se déroule le reste de cette situation dramatique.

Alors que Floyd et Davis étaient en désaccord l’un avec l’autre lors de la première, ils semblent toujours être bien placés aujourd’hui. En avril dernier, le couple s’est fiancé. Environ un mois plus tard, ils ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé Ace. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.