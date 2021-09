Cheyenne Floyd se retrouve dans l’ex Cory Wharton et prend la chaleur des fans

La relation de coparentalité typiquement pacifique entre les stars de Teen Mom OG Cheyenne Floyd et Cory Wharton a été mise à l’épreuve lors d’un récent épisode. Floyd est devenu furieux quand elle a appris que Wharton pourrait manquer l’anniversaire de leur fille Ryder, 4 ans. Wharton a annoncé à un Floyd enceinte qu’il serait à New York pour des obligations liées à son travail sur The Challenge de MTV. Il voulait rester un jour de plus pour fêter ses 30 ans. Sa petite amie actuelle, Taylor Selfridge, prévoyait également de l’emmener en vacances surprise. Mais Floyd n’était pas impressionné.

“Je savais que Cory avait ‘The Challenge’ à venir mais il m’a juste envoyé un texto qu’il partait demain pour quelques semaines de vacances”, a-t-elle déclaré en voix off. “Et je n’en suis pas content.”

“Tout ce que je dis, c’est que vous faites beaucoup en ce moment. Vous dites que vous partez demain pour aller filmer la réunion, vous serez donc à New York pendant une semaine”, a déclaré Floyd à Wharton. “Mais tu sais que c’est comme ça que ‘The Challenge’ fonctionne. Je n’ai pas d’horaire”, a-t-il essayé d’expliquer à son ex.

Mais Floyd a estimé que Wharton était plus intéressé à passer un bon moment que de tenir sa part de l’accord dans leur calendrier de coparentalité. “Je reçois ‘The Challenge’ mais parlons de toutes les choses amusantes que nous faisons avant cela”, a-t-elle poursuivi. “En gros, nous prenons deux à trois semaines sur le mois pour fêter les 30 ans de Cory. J’ai compris. Je devais juste traiter cette partie. Donc, nous faisons maintenant la fête pendant quatre mois pendant que je fais quoi d’extra enceinte, extra gros, très fatigué avec des brûlures d’estomac supplémentaires en essayant d’avoir un bébé bientôt, poursuivant un enfant de 4 ans”, a expliqué Floyd. À l’époque, Floyd attendait son deuxième enfant, un fils avec son fiancé Zach Davis.

“Pour que vous ne puissiez pas assister à la fête de Ryder, vous êtes un morceau de merde. Un morceau de merde. Je m’en fiche”, a-t-elle lâché sur Wharton. “Eh bien, va te faire foutre. Je vais te demander de partir.”

Les fans n’étaient pas satisfaits de la réponse de Floyd. Beaucoup la considèrent comme égoïste et constamment exagérée en ce qui concerne Wharton. Elle a pris beaucoup de chaleur des utilisateurs des médias sociaux. Découvrez certaines de leurs réactions.

Un utilisateur de Twitter dit que Floyd a besoin d’une vérification de la réalité

Qu’est-ce que c’est avec Cheyenne cette saison ?? Je suis une mère célibataire célibataire et je le suis depuis que je suis enceinte et ce depuis près de 13 ans. La façon dont elle a parlé à Cory parce que son emploi du temps ne lui convient pas, alors qu’elle a tant de famille pour l’aider, est insensée. #TeenMomOG – Brittany H (@brittanyehig88) 17 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que Floyd ne connaît pas le vrai combat d’être une mère célibataire. Elle est d’accord avec un commentaire précédent selon lequel Floyd avait plus qu’assez d’aide en dehors de Wharton.

Un fan dit que Floyd est un gosse

Cheyennes a toujours agi comme un gosse immature gâté sa mère n’aide définitivement PAS @ TOUS C’est un 1er X papa aurait été génial 4lui d’entendre Cory a vu juste à TRAVERS thatB.S. – Terry T… (@TTsanatelis) 17 septembre 2021

Un fan dit que même en la courte absence de Wharton, Floyd a plus qu’assez d’aide. Elle a le soutien de ses parents, de son fiancé, de sa famille et de ses amis.

Un fan dit que Wharton a esquivé une balle

Cheyenne tu vois pourquoi Cory avec une femme n’est plus un enfant dont tu as besoin pour grandir avant de perdre un mec génial

votre réaction était tellement #bratty https://t.co/GKtyRuX2Vt pic.twitter.com/2T5n42RFcr – Terry T… (@TTsanatelis) 17 septembre 2021

Selon cet utilisateur de Twitter, il y a une raison pour laquelle Wharton ne voulait pas de relation avec Floyd. Les fans se souviennent que Floyd voulait désespérément être avec Wharton, mais il avait des réserves. La personnalité de Floyd est considérée comme bratty et ce fan dit qu’il comprend pourquoi Wharton est passé à autre chose.

Floyd n’apprécie-t-il pas l’aide de Wharton ?

Cheyenne semble oublier le soutien AMPLE dont elle dispose et le fait que tout le monde ne peut pas gagner un salaire assis sur son canapé. Des accessoires pour elle pour avoir changé la date de la fête d’anniversaire afin que Cory puisse y assister. C’est incroyable la coparentalité. #TeenMomOG – Samantha, je le suis. (@_Sammanthaa87) 15 septembre 2021

Un utilisateur de Twitter a déclaré que Wharton faisait tout son possible non seulement pour prendre soin de sa fille, mais aussi pour aider Floyd. Ils pensent que Floyd n’est pas reconnaissant.

Un fan dit que Floyd réagit de manière excessive

@TeenMom Wow Cheyenne est vraiment un “B”. Le voyage d’anniversaire de Cory est de 6 jours, a-t-il dit et elle a continué à dire des non-vérités jusqu’à la fin, elle a dit qu’il célébrait depuis 4 mois !! Quoi ?. Calme-toi, il n’est pas responsable de ta grossesse. – DEBBIE (@debbiedebbie3) 15 septembre 2021

Selon ce téléspectateur, Floyd en fait le plus. Ils notent que le voyage de Wharton est un moment acceptable pour célébrer son anniversaire.

Les fans disent que Cheyenne est gâtée

Si Cheyenne ne se tais pas et ne deviens pas mère de deux enfants comme elle l’avait prévu… ne t’énerve pas contre Cory parce qu’il travaille et ne répond pas à tes demandes. BTW combien gagnent-ils sur The Challenge parce qu’il y va toujours 🤑#TeenMomOG #TeenMom – Traci Love✍🏾 (@tnl21) 15 septembre 2021

Comme le dit un utilisateur de Twitter, l’emploi du temps de Wharton ne peut pas s’articuler autour des besoins de Floyd simplement parce qu’elle est enceinte. Ils notent également que Floyd était bien conscient des engagements professionnels de Wharton.

