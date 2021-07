Chez Dry Bar Comedy, travailler propre est la nouvelle contre-culture ⋆ .

in

Le comédien Joe DeVito dit que les stand-ups «propres» ont déjà travaillé sous la stigmatisation, ce qu’il admet lui-même croire.

Le matériel classé PG signifiait «quelque chose manquait», dit DeVito à propos des cutups qui ne fonctionnaient pas en bleu. Pas plus.

Dry Bar Comedy, qui propose des yuks adaptés aux familles, prouve que la comédie propre peut être à la fois hilarante et commercialisable. La plate-forme s’étend de son site Web à YouTube, à l’application VidAngel et, plus tard ce mois-ci, à une application Dry Bar par abonnement.

Le service propose plus de 450 comédiens et spectacles en direct, un contenu qui a généré plus d’un milliard de vues sur les plateformes numériques à ce jour.

L’ascension improbable de la société, combinée à des bandes dessinées pour tous les âges comme Jerry Seinfeld, Brian Regan et Jim Gaffigan, contribue à rendre la comédie propre cool. Sebastian Maniscalco, dont le travail est extrêmement propre, a vendu quatre spectacles consécutifs au Madison Square Garden.

DeVito ne travaille pas toujours « proprement », mais il peut modifier son matériau pour répondre aux normes de Dry Bar. Cela n’inclut aucun blasphème ou plaisanterie ouvertement sexuelle. Travailler à la manière du Dry Bar lui donne un avantage sur certains pairs amusants.

“Beaucoup de bandes dessinées se plaignent de ne pas avoir plus d’opportunités”, déclare DeVito. “Si vous êtes sale, vous avez un numéro de niche.”

DeVito, panéliste sur « Gutfeld! » de Fox News les publics avertis ont faim de stand-up qu’ils peuvent regarder avec toute la famille sans gêne.

“Je l’entends beaucoup des gens”, dit DeVito. “Ils sont tellement heureux d’entendre une comédie propre.”

Les frères Neal et Jeffrey Harmon, vétérans des triomphes du marketing comique comme la campagne publicitaire Squatty Potty, ont co-créé Dry Bar Comedy en 2017 avec le réalisateur Isaac Halasima de leur base de Provo, Utah.

Les frères ont embauché Keith Stubbs, un vétéran du stand-up comique qui a également travaillé proprement, pour réserver des comédiens que le public n’était peut-être pas familiers avant leurs débuts à Dry Bar.

Le concept épuré, ainsi que l’emplacement, ont fait de Dry Bar Comedy une vente difficile au début.

« Au début, je devais beaucoup danser et parler [with agents]», admet Stubbs. Cela a aidé les comédiens de Dry Bar à en bénéficier si leurs spéciaux attiraient une foule.

“Nous avons un partenariat avec le comédien basé sur les revenus générés et les vues”, dit-il.

Aujourd’hui, Dry Bar Comedy compte plus de 7 millions d’abonnés sur Facebook (avec 31 millions de vues chaque semaine) ainsi que 1,5 million d’abonnés YouTube. Pour le contexte, la page Facebook de Netflix pour sa marque de comédie, « Netflix Is a Joke », compte 451 000 abonnés.

Le climat de plus en plus sensible d’aujourd’hui a contribué à pousser le concept Dry Bar. Les utilisateurs de médias sociaux peuvent partager une routine Dry Bar sur Facebook ou Twitter sans craindre les retours d’un collègue ou d’un patron pour avoir envoyé du matériel inapproprié.

Si une bande dessinée de Dry Bar se demande si une blague franchit une ligne particulière, Stubbs se fera un plaisir de vous conseiller. La marque est de la plus haute importance.

« Si nous nous écartons de ces [standards], nous perdons la confiance et les adeptes », dit-il.

“Ils peuvent faire n’importe quel type d’ajustement à ce qu’ils font … cela nous convient”, ajoute-t-il, affirmant que de nombreux comédiens sont surpris de constater que les versions plus propres de leurs blagues suscitent souvent le même rire, voire plus.

K-von a appris cette leçon lorsqu’il a enregistré sa comédie spéciale Dry Bar.

« C’est vraiment génial d’être créatif et de regarder votre matériel [from the Dry Bar perspective]”, explique K-von, qui note que même certaines références de consommation d’alcool peuvent ne pas réussir le rassemblement Dry Bar. « La plupart des documents dont vous n’avez même pas besoin de terminer sur un gros mot… [substitute] un clin d’œil, un lifting des sourcils, et la foule peut faire le reste.

La bande dessinée persane-américaine dit que de nombreux pairs font la queue pour attraper la prochaine comédie spéciale de Netflix. Il le voulait aussi, mais il a remarqué que de plus en plus de personnes partageaient les routines du Dry Bar en ligne. Il a donc contacté l’entreprise lui-même.

Son spécial Dry Bar a attiré 3 millions de vues sur diverses plateformes, dit le comédien, le présentant à une nouvelle vague de fans après 15 ans de carrière.

“Je pense que le clean devient une contre-culture basée sur ce que le grand public propose”, déclare K-von, qui a vu ses réservations augmenter en raison de la connexion au Dry Bar.

Dry Bar a un réseau de podcasts en préparation, et la société prévoit de redémarrer sa société de tournées en direct plus tard cet été. Avant la pandémie, les comédiens de Dry Bar se sont associés pour jouer dans des villes de taille moyenne comme Jacksonville, Floride, Rochester, NY et Detroit.

“C’est gratifiant de découvrir ces gens, non seulement ils veulent le regarder sur YouTube, mais ils achèteront en fait un billet pour cela”, a déclaré Stubbs, qui reprend l’enregistrement de la neuvième saison de Dry Bar en septembre.

DeVito dit que certains comédiens évoquaient Dry Bar Comedy de manière dédaigneuse.

« Les mêmes qui ont fait des remarques sarcastiques, ce sont les premiers à vous appeler pour [Dry Bar’s] coordonnées », dit DeVito.