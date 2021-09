Chez Reavie (65), premier chef de Napa ; Rahm signe la normale 72

in

L’Américain Chez Réavie avec une carte signée de 65 traits (-7) a été érigée dans le Leader du championnat Fortinet, du PGA Tour, en terminant le premier tour et en ayant un coup d’avance sur son compatriote Cameron tringale et le canadien Adam Hadwin (66, -6).

Reavie a été parfait dans la première moitié du tour avec cinq birdies et trois autres dans la seconde, mais bogey sur la normale quatre du 14e trou.

Mais le grand projecteur était sur Jon Rahm, numéro un mondial, qui est sorti pour concourir malgré une certaine maladie et a terminé avec un record de 72 coups (par) après avoir réalisé quelques birdies et bogeys, ce qui l’a laissé à la 104e place, partagée avec 15 autres joueurs.

“J’avais du mal à me concentrer car je n’ai rien eu de solide depuis mardi matin“, a déclaré Rahm, qui a commencé à se sentir mal plus tôt cette semaine et s’est retiré du pro-am mercredi pour se reposer.

Le champion espagnol a expliqué qu’il se sentait plus mal que lorsqu’il avait été testé positif au covid-19 en juin et avait été contraint de se retirer du Mémorial après avoir mené avec six tirs au troisième tour.

“Bien bien pire” Rahm a fait remarquer. ” Ce samedi, je n’aurais pas pu vous donner plus de diagnostic que peut-être un léger rhume sur la base de ce que je ressentais ce jour-là. Je n’aurais jamais deviné que c’était le covid. Alors oui, je me sens bien pire maintenant que je ne l’étais, mais je suis tout aussi motivé pour concourir. »

Jon Rahm

Eric Risberg / AP

Après la déception au Memorial, il a remporté l’Open des États-Unis à Torrey Pines, en Californie, en juin, sa plus grande victoire de l’année.

De plus, il détient déjà le titre monétaire, le Trophée Vardon pour la moyenne de pointage la plus basse et a obtenu 15 résultats dans le top 10.

Rahm, qui doit jouer la semaine prochaine au Ryder Cup à Whistling Straits (Kohler, Wisconsin), a souligné qu’il est également motivé pour ne pas avoir été pris en compte dans les honneurs du joueur de l’année qui sont allés à l’Américain Patrick Cantlay, qui a remporté le Coupe FedEx après avoir battu Rahm en frappant le Championnat de tournée.

“J’ai joué au golf incroyable« Rahm a déclaré. » Qu’aurait-il pu être si certaines situations malheureuses ne s’étaient pas produites, n’est-ce pas ? Il aurait pu avoir peut-être une victoire de plus et une chance de concourir pour une médaille. Penser que cela aurait pu être mieux ne fait que me motiver. Je sais que je peux m’améliorer.”

Reavie s’est frayé un chemin jusqu’au sommet du classement après avoir fait un bogey sur son cinquième trou. Il a fait des birdies à 16-17 pour revenir en dessous de la normale, puis a fait irruption dans les neuf premiers et a terminé avec trois birdies consécutifs, dont un putt de cinq mètres et demi qui a lancé son meilleur répertoire de frappeurs.

“Ce fut un début un peu lent, mais je me suis dit d’être patient”, a déclaré Reavie. “J’ai pu frapper quelques fairways à l’arrière et avoir une bonne idée de ce que je pourrais réaliser au final.”

