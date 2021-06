Chez Valve, ils travaillent sur un ordinateur portable similaire à Switch | Jeux

Après quelques fichiers décryptés, un grand média a confirmé que Valve travaillait sur sa propre console portable pour amener les jeux Steam PC sur un autre marché.

Pas plus tard qu’hier, les premières informations sur tout cela pouvaient être connues. ¿Un PC portable similaire à ce que pourrait être une Nintendo Switch? Certains fichiers suggèrent que Valve développait sa propre console. Maintenant, dans un nouvel épisode de cette intrigue nouvellement ouverte, nous avons appris quelques détails supplémentaires sur ce projet.

Ars Technica a révélé que plusieurs sources avaient confirmé qu’effectivement, Valve développerait un PC portable avec lequel jouer à un certain nombre de jeux. Comme l’article l’indique, cette plate-forme est en cours de fabrication depuis un certain temps et il pourrait être prêt d’ici la fin de l’année. La console s’appellerait SteamPal.

Cette console serait conçue pour faire tourner un grand nombre de jeux dessus grâce à Steam PC via Linux. Le nom, qui est toujours assuré d’être un prototype sujet à d’éventuelles modifications, serait SteamPal et aurait une puce Intel ou AMD, pas de Nvidia. D’Ars Technica, il est soutenu qu’au moins le prototype est beaucoup plus grand que la Nintendo Switch.

La console hybride de Nintendo vous permet de jouer aux grands jeux de Mario, Zelda, Pokémon ou Fortnite à la fois en mode portable et à la télévision. Il dispose de 32 Go de stockage interne et comprend deux contrôleurs joy-con.

L’appareil serait plus large et Valve aurait ajouté une variété standard de boutons et de déclencheurs accompagnés d’une paire de joysticks et d’un pavé tactile de la taille d’un pouce.. SteamPal inclura la possibilité de se connecter à des moniteurs plus grands via son port USB Type-C, bien que plus de détails ne soient pas connus.

Vous devrez attendre plus d’informations. Que pensez-vous de tout cela ? Aimeriez-vous voir à quoi ressemblent les grands jeux PC en mode portable ?

On se souvient que tout cela est né grâce à un constat dans le support SteamDataBase où certains fichiers mentionnaient déjà ce que pouvait être un appareil portable. Tout cela a une relation puissante avec certains mots de Gave Newell dans lesquels il a laissé ouverte l’arrivée de Steam sur consoles, peut-être que les mots du réalisateur ont maintenant un sens plus important.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Rodríguez.