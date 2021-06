Chez Volkswagen, ils pensent que les conducteurs apprécient de plus en plus les logiciels | Moteur

Volkswagen considère le logiciel comme un facteur clé dans la décision d’acheter une nouvelle voiture. Pour le constructeur allemand, le logiciel est la clé de la différenciation.

Le groupe Volkswagen est attaché à l’importance des logiciels dans les voitures. L’entreprise a souligné ses ambitions en matière de numérisation à travers un événement numérique où une série d’experts a dévoilé quelques clés sur cette technologie. Le logiciel permet des fonctions innovantes et de nouvelles possibilités à bord du véhicule. Volkswagen considère le logiciel comme un facteur clé dans la décision d’acheter une nouvelle voiture, un élément clé pour se différencier de ses concurrents.

Avec cette nouvelle stratégie, Volkswagen veut donner un nouvel élan à la marque. Thomas Ulbrich, membre du comité exécutif de Volkswagen, domaine Recherche et développement, voit également “Le logiciel comme clé du futur” et le priorise. L’entreprise entend également ouvrir un portail vers de nouveaux modèles économiques regroupés sous le sous-marque “Volkswagen We”. Au sein de ce cadre se trouvent des services tels que « WeShare » pour la location de voitures électriques, ou « WeCharge », pour les processus de recharge avec plus de 20 000 stations en Europe.

L’importance du logiciel dans la décision d’achat selon Volkswagen

D’un autre côté, Volkswagen est convaincu que la nouvelle architecture logicielle et électronique permettra de faire progresser le conduite autonome nécessaire au lancement de cette technologie, offrant un nouveau niveau de confort et de sécurité à moyen terme. L’objectif de l’entreprise est d’automatiser les véhicules au niveau supérieur, comme envisagé dans le Projet de véhicule Trinity, prévu pour l’année 2026. A moyen terme, Volkswagen espère passer du niveau 3 d’automatisation au niveau 4, tandis que le niveau 5 est projeté, pour le moment, à long terme.

Volkswagen Software est conçu dans un centre de développement appelé ‘Maison de logiciel’. Les équipes y travaillent avec une dynamique similaire à celle d’une entreprise technologique, annonce l’entreprise, où les processus sont exécutés de manière synchronisée et influencent les futurs domaines de développement. Cela permettra de changer la façon dont sont développés les modèles Volkswagen de demain.

Le développement et l’évolution des logiciels

De la ‘Software House’ émane l’architecture logicielle et électronique la plus avancée de l’entreprise, présente dans la gamme des modèles d’identification 100% électriques. Elle s’appelle E3 et est présente dans les nouvelles Volkswagen ID.3, ID.4 et ID.4 GTX. Est architecture électronique Il est composé de deux ordinateurs en réseau hautes performances, ICAS1 et ICAS3, au lieu d’un grand nombre de petits ordinateurs comme on en trouve dans les véhicules conventionnels.

Cette architecture a évolué au fil des ans depuis l’introduction d’ID.3. Le premier membre de la famille ID. proposait la version 1.0 de ce logiciel, une version qui a évolué vers la 2.0 fin 2020. Actuellement, tous les ID. ont le version du logiciel 2.1, alors que dans le cas de l’ID.3 déjà fabriqué, ils ont reçu une mise à jour via une mémoire flash en atelier.

Mises à jour sans fil et sécurité du futur

Pour l’avenir également, Volkswagen mettra en œuvre le mises à jour sans fil via les données mobiles pour vos véhicules connectés. Les voitures recevront la dernière mise à jour du logiciel et du système d’exploitation via une connexion de données mobile intégrée.

Et en parlant de connectivité, grâce au Technologie Car2X Grâce à l’utilisation d’électronique et de logiciels intelligents, Volkswagen cherche à mettre en œuvre le système Car2X, qui a fait ses débuts dans la nouvelle génération de Volkswagen Golf, dans la famille ID. Le nouveau système utilise les informations d’autres véhicules dans un rayon de jusqu’à 800 mètres, ainsi que la signalisation de l’infrastructure routière pour avertir le conducteur des dangers le plus tôt possible et également pour transmettre ces avertissements aux autres modèles dotés de cet équipement.

Cet article a été publié dans Autobild par Aarón Pérez.