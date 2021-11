Chhath 2021 : combien d’États ont annoncé un jour férié le Chhath ? Voici la liste complète et mise à jour

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré le 10 novembre 2021 jour férié à l’occasion de la puja « Chhath » et le 19 novembre « Kartik Purnima » jour férié. Citant l’exemple de « Panchkosi » et « Chaudah Kosi parikrama », qui débutera à Ayodhya le 14 novembre. Il a ajouté qu’un grand nombre de fidèles participent aux foires du mois de Kartik, y compris Chhath Mahaparv, il a demandé aux être fait pour la propreté, l’éclairage, le stationnement, la sécurité, etc.

Yogi Adityanath a également demandé aux autorités concernées de mettre en place des abris de nuit compte tenu de la baisse de température.

Chhath Mahaparv dédié au dieu solaire est largement célébré dans le nord de l’Inde, en particulier dans le Bihar, le Jharkhand et l’est de l’Uttar Pradesh. Des lakhs de fidèles se rassemblent aux ghats tôt le matin dès que le soleil se lève pour payer l’obligation (arghya) au dieu dans l’eau jusqu’aux genoux. C’est pourquoi plusieurs gouvernements d’États ont déclaré le 10 novembre jour férié à cause de Chhath.

Bihar

Chhath est principalement célébré au Bihar et reste donc un jour férié chaque année. Alors que les rituels sont effectués à la maison les deux premiers jours du festival, les deux derniers jours du festival, les rituels doivent être effectués debout dans un plan d’eau. Les offrandes à Dieu comprennent du riz au lait (kheer) et des fruits, qui sont distribués aux membres de la famille et aux amis. Aucun éclatement de crackers ne serait autorisé sur les ghats, et le respect des protocoles COVID-19 serait obligatoire.

Delhi

Le gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal a déclaré le 10 novembre jour férié sur le compte de Chhath. Le gouvernement de l’État a également pris des dispositions dans 800 ghats à travers Delhi pour que les fidèles célèbrent le festival. « Les gens doivent s’assurer de respecter tous les protocoles COVID-19 pendant qu’ils célèbrent le festival », a déclaré le député CM Manish Sisodia.

Uttarakhand :

Le gouvernement de l’Uttarakhand a déclaré lundi un jour férié pour le 10 novembre. Le mandat a été délivré après les instructions de l’arrêté du ministre en chef émis par le secrétaire en charge Vinod Kumar Suman. Cependant, l’arrêté du gouvernement de l’État ne s’appliquera pas aux trésoreries et sous-trésoreries.

Jharkhand

Le gouvernement du Jharkhand suit également Chhath Puja comme jour férié. La municipalité de Ranchi prend des dispositions pour un éclairage approprié, la mise en place de vestiaires, la mise en place de barricades dans les étangs et les réservoirs pour la sécurité. Avant le festival, l’État a également tenu une réunion et a décidé de lever complètement les restrictions de fonctionnement des magasins, une prolongation de l’échéance antérieure de 20 heures.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.