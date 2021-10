Chhattisgarh : circuit touristique Ram Van Gaman – une initiative unique

Chhattisgarh est un état où le bélier est vénéré sous la forme de « Bhanja »

Par Suman Bajpai

La maison parentale de Mata Kaushalya, Chandkhuri, à 25 km de Raipur, la capitale du Chhattisgarh, est soudainement devenue célèbre, lorsque le 7 octobre à l’occasion propice de Navaratri avec des célébrations spectaculaires à l’ancien temple Mata Kaushalya et au terrain de parade de l’Académie de police à Chandkhuri . Le ministre en chef Shri Bhupesh Baghel en présence de Tamradhwaj Sahu, ministre du Tourisme, de l’Intérieur, du Département des travaux publics et d’autres dignitaires a inauguré le temple Mata Kaushalya magnifiquement rénové dans le cadre du nouveau circuit touristique basé sur le chemin parcouru par Lord Ram dans le région du Chhattisgarh au cours de son exil de 14 ans d’Ayodhya-The Ram Van Gaman Path.

Chhattisgarh est un état où le bélier est vénéré sous la forme de « Bhanja » (neveu), Chandkhuri étant son « Nanihal » (chez sa grand-mère). C’est un état qui fait écho aux histoires de Ram, Laxman et Sita vivant en exil dans les forêts du Chhattisgarh.

Une soirée spectaculaire

« Baat Hai Abhiman Ki, Chhattisgarh Ke Swabhiman Ki ». Le circuit touristique Ram Van Gaman, une initiative de l’Office du tourisme du Chhattisgarh dans le cadre des nouveaux plans de développement du gouvernement du Chhattisgarh, a connu un grand lancement. Des artistes comme Ashish Vidyarthi, Shanker Mahadevan, Kabir Café, etc., ont créé une soirée mémorable et spectaculaire avec leurs performances, qui comprenaient également celle de Ram Bhajan.

Le célèbre groupe de rock folklorique Indian Ocean basé à Delhi qui, en collaboration avec Kabir Café, a chanté l’une de leurs chansons les plus célèbres, Maa Rewa. Indian Ocean a également interprété une chanson thème spéciale composée pour le circuit touristique Ram Van Gaman et Chhattisgarh.

Une présentation audiovisuelle en 3D a suivi l’histoire de Lord Ram et de son séjour au Chhattisgarh pendant son exil. Exprimé par le célèbre acteur de cinéma hindi Sharad Kelkar, la présentation était une expérience immersive de narration.

Neuf taches identifiées

Grâce à ce circuit touristique, les fidèles pourront découvrir les souvenirs spirituels liés au Seigneur Ram de Harchouka à Sitamarhi dans le district de Koriya à Ramaram à Sukma. Dans la première phase de ce projet, le plan est de développer les neuf points qui tombent sur la route boisée que Shri Ram a traversée. Ces sites comprennent : Sitamarhi-Harchowka, Ramgarh, Shivrinarayan, Turturiya, Chandkhuri, Rajim, Sihawa, Jagdalpur et Ramaram. Les fidèles recevraient le « darshan » de Lord Ram à chaque étape du circuit touristique de Ram Van Gaman.

Pendant la période d’exil, Lord Ram était entré dans le Chhattisgarh depuis le district de Corée et Sitamadi-Harchauka à Janakpur de Bharatpur Tehsil serait sa première étape à Chhattisgarh. Il y a 17 chambres dans les grottes de Sitamadi-Harchauka près de la rive de la rivière Mawai. L’endroit est également connu sous le nom de «Sita Ki Rasoi» et un «shilakhand» y serait l’empreinte de Lord Ram.

La principale priorité de Chhattisgarh Tourism est de développer les sites identifiés du Ram Van Gaman Path en des sites touristiques de premier ordre. Gardant à l’esprit la pandémie en cours, des efforts particuliers sont déployés pour motiver les touristes vers le tourisme intérieur et le Ram Van Gaman Path sera une expérience immersive pour les touristes.

Statue de 51 pieds de haut

Ram est profondément enraciné dans la culture et c’est pourquoi l’attraction principale de cet événement a été le dévoilement de la statue de 51 pieds de haut de Lord Ram dans le contexte d’un spectacle de lumière et de feu dans l’ancien temple Mata Kaushalya de Chandkhuri. La statue de 51 pieds de haut a été établie dans les locaux du temple; ainsi que la grande porte dans les locaux, l’embellissement de l’étang autour du temple, la construction de sentiers attrayants et les plantations. Le temple est entouré de beaux jardins, au milieu de l’étang il y a une jolie statue de la déesse Lakshmi pressant les pieds du seigneur Vishnu sur le lit Sheshnag, et la sculpture représentant ‘Samudra Manthan’ sont les principaux centres d’attraction pour les fidèles .

