Chhattisgarh Civic Polls 2021 : vote en cours pour 15 organismes urbains ; résultat le 23 décembre

Sondages civiques au Chhattisgarh 2021 : un scrutin est en cours à Chhattisgarh pour 15 organismes urbains, dont quatre sociétés municipales aujourd’hui. La Commission électorale de l’État organise également des scrutins parallèles dans 15 quartiers de différents organismes urbains. Par ailleurs, le vote est également en cours pour cinq conseils municipaux et six Nagar Panchayats. Selon la SEC, plus de 1 393 candidats sont en lice.

Les élections municipales ont lieu pour Birgaon (district de Raipur), Bhilai (Durg), Risali (Durg) et Bhilai-Charauda (Durg). Les cinq conseils municipaux qui se rendent aux urnes sont Khairagarh (Rajnandgaon), Baikunthpur (Corée), Shivpurcharcha (Corée), Sarangarh (Raigarh) et Jamul (Durg). Les six Nagar Panchayats sont Bhairamgarh (Bijapur), Bhopalpatnam (Bijapur), Narharpur (Kanker), Maro (Bemetara), Prem Nagar (Surajpur) et Konta (Sukma).

Le dépouillement des votes aura lieu le 23 décembre. Tous les yeux sont rivés sur Durg, le district d’origine du ministre en chef Bhupesh Baghel, où le scrutin est en cours pour trois sociétés municipales et un conseil municipal. Outre le Congrès au pouvoir et l’opposition BJP, de nombreux candidats indépendants et rebelles sont également dans la mêlée.

Le vote a lieu au moyen des bulletins de vote. Selon la SEC, il y a un total de 8.04.187 électeurs, dont 4.00.219 hommes, 4.03.918 femmes et 50 du troisième sexe qui sont éligibles pour exercer leur droit de vote.

Pour les élections générales aux collectivités urbaines, 1 000 bureaux de vote ont été installés tandis que 35 isoloirs ont été aménagés pour les élections partielles. Jusqu’à 4 000 membres du personnel de sécurité ont été déployés pour assurer un vote pacifique, tandis que 12 000 officiers et employés ont été mobilisés pour le scrutin.

