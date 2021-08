Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel se rend à Delhi pour la deuxième fois de la semaine au milieu du buzz du changement de garde

Après être arrivé ici de Delhi, Baghel avait déclaré mercredi que ceux qui parlaient de “deux ans et demi” (formule de partage du pouvoir) essayaient d’apporter une instabilité politique dans l’État et qu’ils n’y parviendraient jamais. (Photo d’archive : IE)

Le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, est parti vendredi pour Delhi, pour la deuxième fois cette semaine, pour rencontrer la direction centrale du parti au milieu de l’escalade des luttes entre lui et le ministre de la Santé de l’État TS Singh Deo et des pourparlers de changement de direction dans l’État. Des sources au Congrès de l’État ont déclaré que plusieurs députés et ministres de partis, proches de Baghel, étaient déjà arrivés à Delhi jeudi, tandis que de nombreux législateurs, ministres et hauts dirigeants se sont rendus ce matin dans la capitale nationale.

S’adressant à des journalistes à l’aéroport, Baghel a déclaré qu’il se rendait à Delhi car il avait été appelé par le haut commandement du parti. “(organisation du secrétaire général de l’AICC) KC Venupgal ji m’a envoyé un message hier que je devais rencontrer Rahul Gandhi ji aujourd’hui. Selon ses instructions, j’y vais et à part cela, je n’ai aucune autre information », a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé que plusieurs députés et ministres du Congrès se soient également rendus à Delhi, il a répondu : « Pourquoi ne peuvent-ils pas aller rencontrer leurs dirigeants ? J’ai reçu un appel, donc j’y vais et ils n’y étaient pas invités. En raison de la pandémie de coronavirus, personne n’a pu visiter Delhi pendant longtemps et maintenant ils sont allés rencontrer les dirigeants. » Cependant, Baghel n’a pas répondu à la remarque de Singh Deo faite à Delhi selon laquelle « Si une personne joue dans une équipe, ne pense-t-elle pas à devenir capitaine ? »

Le ministre de l’Agriculture de l’État, Ravindra Chaubey, et le ministre des Forêts et du Changement climatique, Mohammad Akbar, ont également été vus entrant dans l’aéroport avant Baghel.

Le ministre en chef était rentré de Delhi à Raipur mercredi soir, un jour après que le chef du Congrès, Rahul Gandhi, eut tenu des réunions avec lui et le ministre TS Singh Deo dans le but de résoudre le différend entre les deux hauts dirigeants.

Jeudi, le député du Congrès Devendra Yadav, avant de partir pour Delhi, avait déclaré qu’ils discuteraient de la situation dans l’État, où le parti est arrivé au pouvoir en décembre 2018 après avoir mis fin au règne de 15 ans du BJP, avec le haut commandement. Le chef du Congrès de l’État, Mohan Markam, a toutefois démenti les informations selon lesquelles lui et des députés auraient été convoqués à Delhi par le haut commandement du parti.

Après les réunions de Rahul Gandhi avec Baghel et Singh Deo à Delhi mardi, le responsable de l’État de l’AICC, PL Punia, avait déclaré aux journalistes que leurs discussions étaient centrées sur les questions de développement et non sur le changement de leadership.

Après son arrivée ici de Delhi, Baghel avait déclaré mercredi que ceux qui parlaient de « deux ans et demi » (formule de partage du pouvoir) essayaient d’apporter une instabilité politique dans l’État et qu’ils n’y parviendraient jamais. Lorsque le Congrès a choisi Baghel pour le poste le plus élevé après la victoire du parti dans les sondages de l’Assemblée de 2018, il y avait des spéculations que Singh Deo, un autre candidat dans la mêlée, serait autorisé à prendre la direction du CM après deux ans et demi. . Baghel a terminé ses deux ans et demi en tant que CM en juin 2021.

