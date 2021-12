Chhattisgarh en 2021: le gouvernement de Bhupesh Baghel a été confronté à la violence de Naxal et aux protestations des tribaux

La mort de 22 membres du personnel de sécurité dans une embuscade à Naxal le long de la frontière Sukma-Bijapur en avril, les manifestations des tribus à Silgar et l’agitation anti-mines dans la zone forestière de Hasdeo Aranya ont fait la une des journaux au cours de l’année.

Le gouvernement dirigé par le Congrès à Chhattisgarh s’est attaqué à la pandémie de coronavirus et à la violence à Naxal au cours de l’année, ainsi qu’aux spéculations sur le changement de leadership au milieu des discussions sur une «formule de partage du pouvoir» entre le ministre en chef Bhupesh Baghel et le ministre de la Santé TS Singh Deo.

Les habitants de plus de 20 villages se sont rassemblés à Silgar en mai pour protester contre la création d’un camp des CRPF. Trois personnes ont été tuées dans des tirs après des affrontements entre des manifestants et les forces de sécurité. Un rapport sur la biodiversité a suggéré que le gisement de charbon de Hasdeo Aranya soit déclaré « zone interdite ». Les militants ont affirmé que le gouvernement de l’État faisait pression pour obtenir des autorisations pour les blocs de charbon, dont deux ont Adani Enterprise comme développeur et exploitant de la mine.

Le parti au pouvoir a projeté le Chhattisgarh comme un modèle de développement et de bonne gouvernance dans le pays, tout en essayant de garder sa maison en ordre dans l’État. Il y avait des spéculations selon lesquelles Singh Deo remplacerait Baghel en juin selon la formule rapportée de « partage du pouvoir sur deux ans et demi ». observateur pour les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh prévues l’année prochaine.

En juillet, un député du Congrès a allégué que son convoi aurait été attaqué dans le district de Surguja à la demande de Singh Deo. Le législateur, Brihaspat Singh, a affirmé que la raison de l’attaque était qu’il avait fait l’éloge de Baghel, qui n’était pas apprécié par Singh Deo. scanner.

La direction du Congrès a convoqué Baghel et Singh Deo à Delhi. Résoudre le conflit interne au Chhattisgarh est devenu un autre casse-tête pour les dirigeants après s’être attaqué aux divisions au Pendjab, au Rajasthan, à l’Haryana, au Jharkhand, au Madhya Pradesh et au Karnataka. La peur du Covid s’est poursuivie au début de l’année, avec une recrudescence des cas en mars. Le Chhattisgarh a été parmi les États les plus touchés lors de la deuxième vague avec 5 89 615 infections et 7 693 décès. À la fin de l’année, le nombre de cas dans l’État s’élevait à 10 07517 au 23 décembre, tandis que le nombre de morts atteignait 13 596.

L’opposition BJP a ciblé le gouvernement de l’État pour la gestion de la pandémie. Les images de corps laissés gisant dans les hôpitaux et les crématoriums de Raipur et de Durg indiquaient la manière dont l’administration luttait contre la situation. Le BJP a également blâmé le gouvernement de l’État pour la prétendue augmentation des incidents de conversion religieuse. La question a fait boule de neige en une controverse majeure à la suite de l’affirmation de Sukma SP en juillet selon laquelle des missionnaires chrétiens étaient impliqués dans l’encouragement de la pratique.

Le BJP a affirmé que des conversions religieuses considérables sont effectuées sous l’abri du gouvernement de l’État dirigé par le Congrès. Il y a eu des violences à Kawardha lors d’un rassemblement organisé par des groupes de droite pour protester contre un affrontement entre les personnes appartenant à deux communautés sur retrait de drapeaux religieux d’une artère de la ville le 3 octobre, provoquant la destruction de propriétés. Un couvre-feu a été imposé à la suite des violences.

L’arrestation du père du ministre en chef, Nand Kumar Baghel, pour avoir prétendument tenu des propos désobligeants à l’encontre d’une communauté, a également attiré l’attention des médias. Le CM a déclaré qu’il était peiné, mais a affirmé que personne n’était au-dessus des lois et que la police prendra les mesures appropriées en la matière.

Le gouvernement de l’État a également annoncé que l’ancien juge de la Haute Cour du Chhattisgarh, Satish K Agnihotri, dirigera une commission judiciaire reconstituée pour enquêter sur le massacre de la vallée de Jhiram en 2013, au cours duquel 29 personnes, dont de hauts dirigeants du Congrès de l’État, ont été tuées par des maoïstes.

