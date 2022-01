Chhattisgarh HC accorde le divorce à un homme dont la femme l’a fait attendre 10 ans un « moment propice » pour commencer la vie matrimoniale

En rendant son verdict, un banc de deux juges composé du juge Goutam Bhaduri et du juge Rajani Dubey a déclaré que le shubh muhurt était utilisé comme un outil de barrière par l’épouse.

Dans un cas inhabituel à Chhattisgarh, une femme a fait attendre son mari pendant environ 10 ans, invoquant l’indisponibilité d’un « Shubh Muhurt » pour rejoindre la vie matrimoniale. Le mari s’était adressé à la Haute Cour de Chattisgarh après qu’un tribunal de la famille eut rejeté sa demande de divorce sans considérer la désertion comme motif. Autorisant la demande de divorce, la Haute Cour a observé que l’épouse avait utilisé « Shubh Muhurt » comme un outil pour ne pas commencer sa vie conjugale.

Selon les détails de l’affaire publiés sur le site Internet de la Haute Cour, le duo s’est marié le 08.07.2010 et n’a vécu ensemble que pendant environ 11 jours. La femme a été reprise par des membres de sa famille pendant quelques jours en raison d’un travail important mais elle n’est jamais revenue. Le mari a affirmé avoir tenté de la récupérer à deux reprises le 04.08.2010 et le 14.10.2010 mais la femme n’est pas revenue avec lui en déclarant que ce n’était pas un moment propice. Il a également affirmé que sa femme ne s’était portée volontaire pour le rejoindre à aucun moment au cours de cette période.

Cependant, la femme a refusé l’allégation en disant qu’elle n’avait pas abandonné l’homme et a soumis devant le tribunal qu’elle était prête et disposée à rejoindre la compagnie du mari mais qu’il n’a pas essayé de la récupérer lorsque le moment propice a commencé, » ce qui, selon à leur coutume était nécessaire ».

« Par la suite, le mari n’a fait aucun effort pour la récupérer. Il est en outre soutenu que, bien que l’avis de demande de restitution des droits conjugaux ait été reçu par l’intimé/l’épouse, elle n’a pas pu comparaître devant le tribunal, car elle était coincée dans la décharge du gouvernement. fonctions officielles. Il est en outre soutenu au nom de l’épouse qu’elle n’avait pas abandonné l’appelant/le mari mais qu’en fait, l’appelant/le mari ne l’a pas reprise conformément à la coutume en vigueur du duviragaman », a soumis l’épouse devant le HC.

En rendant son verdict, un banc de deux juges composé du juge Goutam Bhaduri et du juge Rajani Dubey a déclaré que le shubh muhurt était utilisé comme un outil de barrière par l’épouse. « La séparation du mari et de la femme a eu lieu le 19.07.2010 et jusqu’à ce jour, près de 11 ans se sont écoulés. Le moment propice est destiné à la vie de famille heureuse; au lieu de cela dans la présente affaire, comme il apparaît qu’au nom d’un moment propice a été utilisé comme un outil de barrière par l’épouse pour démarrer leur foyer matrimonial. Les faits suggèrent que la femme a davantage contribué à se retenir de la compagnie du mari… », a déclaré la Haute Cour.

La magistrature a constaté que malgré les efforts déployés par le mari pour restaurer son domicile conjugal, l’épouse n’était pas coopérative et sous couvert de temps propice au retour, elle a continué à son domicile maternel. La HC a ensuite accueilli l’appel en divorce déposé par le mari. « Dans les circonstances, nous sommes d’avis que l’épouse connaissant parfaitement les faits a déserté la compagnie du mari, par conséquent, l’appelant a le droit d’obtenir un jugement de divorce en vertu de l’article 13 (ib) de la loi sur le mariage hindou, 1955 », a ordonné la Haute Cour.

