Chhattisgarh : le Congrès convoque CM Bhupesh Baghel, tous les députés de tous les partis à Delhi ; TS Singh Deo brise le silence au milieu des rapports de dissidence

Le Congrès compte 68 députés dans l’assemblée de 90 membres.

Au milieu des rapports de dissidence au sein du Congrès du Chhattisgarh et du CM Bhupesh Baghel et du ministre de la Santé TS Singh Deo en visite à Delhi pour rencontrer Rahul Gandhi, le haut commandement du parti aurait convoqué Bhupesh Baghel et tous les députés du parti à Delhi demain. Un changement de garde est attendu avec Baghel essayant de résister à la transition. Le Congrès compte 68 députés dans l’assemblée de 90 membres.

Deo a également rompu son silence pour partager son point de vue sur l’ensemble de l’épisode. Notamment, il y a eu des discussions sur une formule de 2,5 ans lorsque le Congrès a formé le gouvernement de l’État. Il a été rapporté que le haut commandement du Congrès avait accepté la formule de partage du pouvoir entre Baghel et Deo en tant que ministre en chef du Congrès pendant 2,5 ans chacun. Baghel a pris ses fonctions en décembre 2018 et a déjà accompli plus de 2,5 ans. Cependant, son refus de renoncer au poste de Deo a déclenché la dissidence qui a débouché sur la réunion avec le haut commandement du parti.

Deux jours après avoir rencontré Rahul Gandhi, Deo a déclaré aujourd’hui que Baghel pourrait être le CM pendant 50 ou deux ans et a qualifié la dissidence de saine concurrence. « Il (Bhupesh Baghel) pourrait être le ministre en chef pendant 50 ans, 10 ans ou 2 ans. Ce n’est pas corrigé. Il y a de la rivalité même entre frères et sœurs. Des compétitions saines ont lieu. J’exercerai la responsabilité qui m’est confiée par le haut commandement », a déclaré TS Singh Deo.

Deo a dit que chaque joueur d’équipe pense à diriger l’équipe et cela dépend de ses capacités. « Si une personne joue dans une équipe, ne pense-t-elle pas à devenir capitaine ? Ne veux-tu pas le devenir ? Tout le monde y pense, mais la question ne concerne pas ses pensées, mais ses capacités », a déclaré Deo. Le ministre de la Santé a déclaré que le haut commandement du parti décidera qui sera le ministre en chef.

