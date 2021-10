Chhattisgarh Road Accident News Today: CM Bhupesh Baghel annonce une indemnisation de Rs 50 lakh

Baghel a déclaré que bien que les deux accusés aient été arrêtés et que des mesures soient prises en vertu des IPC 302 et 304, il est nécessaire d’enquêter sur qui les protège dans le Madhya Pradesh contre le trafic de drogue.

Lors d’un incident tragique, un véhicule utilitaire de sport (SUV) a écrasé en plein jour une procession religieuse dans le district de Jashpur à Chhattisgarh, tuant une personne et en blessant plus de 17. La vidéo de l’incident est maintenant devenue virale sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. L’incident malheureux a eu lieu dans la ville de Pathalgaon où la procession religieuse pour l’immersion de l’idole de la déesse Durga était en cours lorsque le SUV à grande vitesse est arrivé par derrière et a écrasé les fidèles. Certaines personnes ont été vues pourchassant le véhicule qui a été trouvé à une courte distance. Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel a annoncé aujourd’hui une indemnisation pour la personne tuée et les personnes blessées dans l’accident.

Le surintendant de la police de Jashpur, Vijay Agarwal, a confirmé un décès, des blessures à 15 personnes tandis que 2 personnes ont été grièvement blessées. Le bureau du SP a informé que les deux accusés – Bablu Vishwakarma et Shishupal Sahu ont été arrêtés. Il a dit qu’ils sont des résidents du Madhya Pradesh et qu’ils traversaient le Chhattisgarh.

« La ligne SHO Pathalgaon a été attachée tandis que l’ASI a été suspendue. FIR a été enregistré sous les numéros 302 et 304 », a déclaré Agarwal. Le BJP avait exigé que CM Bhupesh Baghel prenne connaissance de l’affaire, annonce une indemnisation de Rs 50 lakh et visite le district comme il s’est rendu à Lakhimpur.

« C’est regrettable. La voiture d’un contrebandier de ganja est arrivée et a écrasé des personnes faisant 16 blessés, dont un mort. Aucun policier n’était présent. CM devrait prendre connaissance de cette question. S’il peut aller à Lakhimpur Kheri, il peut aussi y aller… Il devrait donner Rs 50 lakhs en compensation à la famille des morts et Rs 10 lakhs aux blessés et gravement blessés devraient être transférés par hélicoptère à AIIMS Raipur. SP doit être supprimé. C’est un échec total qui montre le courage des éléments antisociaux », a déclaré hier l’ancien chef du CM et du BJP, Raman Singh.

ये वीडियो बेहद दर्दनाक है। नशा माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं, अब क्या धार्मिक जुलूस निकालने वालों को ऐसे ही कुचल दिया एसपी को तत्काल हटाया जाए। के परिजन को 50 लाख का मुआवजा और घायलों के इलाज की तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए।

Le chef du BJP, Amit Malviya, a critiqué CM Bhupesh Baghel en disant qu’il était occupé à aider la famille Gandhi à trouver un terrain politique dans l’Uttar Pradesh. « Un véhicule roulant à grande vitesse survole une procession religieuse hindoue à Jashpur, Chattisgarh, sans aucune provocation. Il s’agit du deuxième cas de profilage communautaire et d’agression contre des hindous alors que CM Bhupesh Baghel est occupé à aider les frères et sœurs Gandhi à trouver un terrain politique à UP », a déclaré Malviya.

Il s'agit du deuxième exemple de profilage communautaire et d'agression contre les hindous tandis que CM @bhupeshbaghel est occupé à aider les frères et sœurs Gandhi à trouver un terrain politique à UP.

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel a annoncé aujourd’hui une compensation pour les parents du défunt. « Rs 50 lakh roupies seront fournis aux membres de la famille du défunt Shri Gaurav Agrawal ji décédé dans un accident de la route à Pathalgaon à Jashpur. Les deux accusés ont été arrêtés hier. L’administration de la police a une ligne TI attachée alors que le SI a été suspendu. Je prie pour le prompt rétablissement des blessés », a déclaré Baghel.

के पत्थलगांव में सड़क हादसे में मृतक स्व श्री गौरव अग्रवाल जी के परिजनों को 50 लाख रुपए सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। आरोपी कल ही गिरफ्तार हो गए थे। प्रशासन ने टी आई को लाइन अटैच, एसआई को निलंबित कर दिया है। के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ।

Baghel a déclaré que bien que les deux accusés aient été arrêtés et que des mesures soient prises en vertu des IPC 302 et 304, il est nécessaire d’enquêter sur qui les protège dans le Madhya Pradesh contre le trafic de drogue.

