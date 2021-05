Chi Modu, photographe d’artistes hip hop, est décédé

Maintenant même

Chi Modu, célèbre photographe emblématique de la scène Hip Hop, est décédé à l’âge de 54 ans, laissant le deuil dans le monde de l’art. L’artiste est connu pour ses photos légendaires de stars du rap comme Tupac Shakur.

Après avoir pris connaissance de l’actualité, plusieurs questions ont sauté sur les réseaux telles que quelle était la cause de sa mort? et comment Chi Modu est-il mort?, mais ce n’est pas clair.

TMZ a qualifié Chi Modu de “l’un des photographes les plus célèbres de l’histoire du hip-hop”, dont les images emblématiques d’artistes célèbres des années 1990 ont fait de lui une légende “.

Le site de divertissement a qualifié sa mort de “choquante” en raison de son jeune âge. Les détails de sa mort, tels que où et comment il est mort, ne sont actuellement pas clairs.

HipHopDx a signalé qu’il était peut-être décédé d’un cancer de l’estomac, mais cela n’a pas été confirmé.

La triste nouvelle est arrivée sur la page Instagram de Chi Modu le 22 mai 2021.

Sa page regorge de photographies emblématiques d’artistes hip hop vivants et morts, comme cette image de Tupac Shakur. Il a également photographié des artistes allant de The Notorious BIG à Snoop Dogg. Selon TMZ, cette photo de Shakur’s Chi Modu est l’une des plus célèbres. Une pochette d’album Mobb Deep en 1995 lui a également valu la gloire.

Voici ce que vous devez savoir:

Chi Modu Biggie, Tupac, Snoop Dogg et Nas. Nommez un musicien à la pointe de l’explosion hip-hop de la fin des années 80 et du début des années 90, et vous pouvez parier qu’il s’est tenu devant l’objectif de Chi Modu. Modu avait un siège au premier rang pendant ce qui est considéré comme l’âge d’or du rap. Ses photographies apportent encore… 2019-08-29T09: 33: 48Z

“Nos cœurs sont brisés”, ont écrit les proches de Chi Modu sur Instagram, annonçant sa mort.

La légende avec le post Instagram disait: «Nos cœurs sont brisés… Nous continuons le combat © 💪🏾». Le message contenait un fond noir avec les dates 1966-2021.

“La famille demande la confidentialité en ce moment”, a poursuivi le post Instagram. Son dernier message avant cela est venu deux semaines avant sa mort. “Les images restent … ’94”, a déclaré la publication.

HipHopDx a rapporté que Modu est né à Lagos, au Nigeria et a grandi dans le New Jersey. Il était étudiant en photojournalisme à l’Université Rutgers et a fait son entrée dans le monde du hip hop grâce à Source, un magazine alors considéré comme la “Bible Hip Hop”, selon HipHopDX.

Il a dit à ce site: «Quand je faisais ça, le Hip Hop était encore bizarre. La bonne chose à ce sujet était que nous étions une communauté d’outsiders, mais nous nous sommes amusés à changer le monde. Nous n’avons pas été les bienvenus. Donc, nous restons dans notre propre voie. C’est ce qu’a fait le Hip Hop et qui a été de créer sa propre voie. C’est pourquoi je vois la différence par rapport à ce que j’ai fait ces dernières années ».

Les amis et les fans ont appelé Chi Modu une “âme inhabituelle” et “l’être humain le plus gentil”.

Des hommages ont coulé sur la page Instagram de Chi Modu, avec des commentaires tels que:

L’être humain le plus gentil. 💔💔💔 ».

«J’apprécierai toujours nos conversations, cher ami. Âme inhabituelle ».

“Je suis très triste!!! Repose en paix, humain étonnant ».

«Il a été une bénédiction absolue pour nous tous, une légende dans le vrai sens du terme. Sa capacité de conteur est éclipsée par sa bonté en tant qu’être humain. “

Le légendaire photographe hip-hop Chi Modu’s Untold Stories of Tupac, BIG et Mobb DeepSi vous avez vu une photo des artistes suivants des années 90 et du début des années 2000 et que vous avez pensé … photographe-boutique Chi Modu. 2Pac, Biggie, Wu-Tang, NWA, Mobb Deep, Snoop Dogg et Nas ne sont que quelques-uns des noms capturés par le célèbre photographe. Ayant longtemps été… 2017-08-29T19: 46: 26Z

Le site Web de Chi Modu explique: «Chi a d’abord pris un appareil photo en tant qu’étudiant à Rutgers. Après avoir perfectionné ses compétences au Centre international de la photographie, il a atterri sur La Source, qui était le magazine par excellence de la culture hip hop. C’est ici que Chi a développé des relations avec les plus grandes icônes du mouvement hip hop, dont Tupac Shakur, Notorious BIG, Mary J. Blige et LL Cool J, dont la plupart n’étaient pas encore célèbres. “

La bio ajoute: «En plus de prendre plus de 30 photos de couverture sur La Source, Chi a pu capturer les musiciens dans des moments francs et inattendus, en raison de leur manière captivante et de leur perspective unique. Ses photos incluent certaines des images les plus mémorables et les plus révolutionnaires de cette époque, telles que Tupac Smoking et Biggie WTC (devant les World Trade Towers). Non seulement il a raconté et défini la phase la plus importante du mouvement hip hop, désormais une force mondiale, mais il a également été capable de définir les artistes et de les présenter comme de vraies personnes, plutôt que comme des célébrités unidimensionnelles. “

