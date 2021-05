Chi Modu, photographe hip hop emblématique, décédé à 54 ⋆ .

Photographe emblématique Chi Modu est décédé à 54 ans.

Modu est connu pour prendre des images des artistes les plus légendaires du hip hop des années 1990. Il a été annoncé samedi via Instagram que l’artiste d’origine nigériane avait fait la transition. Selon TMZ, le photographe bien-aimé est décédé d’un cancer et n’avait été diagnostiqué que récemment avec la maladie.

Chi Modu (Crédit: capture d’écran)

«Nos cœurs sont brisés… Nous continuons le combat © 💪🏾», a légendé une image de l’artiste sur son Instagram.

Questlove s’est souvenu de l’icône sur Instagram et a déclaré que ses photos «capturaient le sentiment d’une époque. Mon lien avec @thesource réside dans les images qu’il a capturées. Ce n’est pas un euphémisme en disant qu’il faisait partie intégrante de la renaissance du hip hop. Ses images sont gravées dans nos mémoires.

Modu a grandi dans le New Jersey et est diplômé de l’Université Rutgers en 1989. Il finit par étudier la photographie au Centre international de photographie de Manhattan et décroche son premier concert au légendaire Black Paper, New York Amsterdam News.

Lors d’un entretien avec The Hundreds en 2018, le photographe a expliqué ce que signifiait d’acquérir l’un de ses premiers rôles dans l’un des plus anciens journaux noirs du pays.

“Je pense qu’il a définitivement un héritage, et je pense qu’il représente probablement l’une des communautés noires les plus importantes du pays”, a déclaré Modu. «Je n’étais pas payé autant d’argent pour le faire, mais cela en valait la peine car c’était le Amsterdam News. Je pense que cela joue un rôle, et l’ensemble du paysage médiatique a radicalement changé au cours des 10 à 15 dernières années.

Modu est devenu le directeur de la photographie à La Source dans les années 90 et a photographié 30 couvertures pour la publication. Il était connu pour ses images claires et naturelles d’artistes et a pris les premières images professionnelles pour un grand nombre d’icônes. Les années 90 ont donné naissance à de nombreux artistes hip hop légendaires et la publication était à son apogée. Modu a parlé de ce que c’était que de faire partie de cet âge d’or.

(Crédit: Twitter / Modu)

«Je dirais que non seulement l’ont attrapé, mais que cela a été très fondamental. Nous étions les éléments critiques de la façon dont les gens voient le magazine. Pas seulement le magazine, mais même dans toute la communauté. C’est ce que c’était.

Le photographe a ensuite tourné les pochettes d’albums d’artistes comme Mobb Deep (L’infâme), Snoop Dogg (Levrette), et Homme de méthode (Tical). L’une des prises les plus célèbres de Modu est une photo de Tupac Shakur. Il a capturé le rappeur de la côte ouest torse nu et en noir et blanc.

En 2016, il a publié un livre photo du rappeur intitulé Tupac Shakur: Non classé, qui présente des images de la star décédée de leur première rencontre en 1994 à Atlanta.

Le photographe a été interrogé sur ses réflexions sur la mort. Beaucoup d’artistes qu’il a capturés tels que Tupac, Biggie, Nate Dogg, et Eazy-E sont décédés.

«En vieillissant, vous réalisez que les gens meurent, et quand ils meurent, c’est tragique, mais cela fait partie de la vie. Donc, ce que je regarde, c’est: qu’est-ce qu’ils ont laissé derrière eux? Parce que c’est ce qui nous définit, peu importe combien de temps nous vivons », a déclaré Modu. «Donc, pour moi, plasticienne, vous voyez que je suis très concentrée sur ce que je laisse derrière moi. Je ne m’inquiète pas vraiment de la mort et des choses de la même manière que les gens qui ne se concentrent pas sur le fait de laisser des choses derrière eux. Tu vas aller de toute façon, à un moment donné –– Je ne suis pas pressé, j’aime ça––[but] quand ce jour viendra – j’espère en bas de la route – je sais que j’en ai assez posé pour que les gens s’en souviennent. “

