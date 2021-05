Chia Coin: 9 choses à savoir sur XCH alors que les investisseurs recherchent la crypto la plus écologique

Pièce Chia (CCC:XCH-USD) est à la hausse jeudi alors que les investisseurs en crypto recherchent des actifs numériques respectueux de l’environnement.

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur Chia Coin.

Chia Coin est la crypto-monnaie de Chia Networks. Il s’agit d’une plate-forme blockchain mise en place pour les transactions intelligentes. Le fondateur de Chia Networks est Bram Cohen, l’inventeur du réseau BitTorrent. Les autres grands noms à ses côtés sont l’ancien fondateur et PDG d’eMusic.com et de Vindicia, Gene Hoffman, ainsi que l’ancien PDG par intérim de Overstock.com (NASDAQ:OSTK), Mitch Edwards. Chia Networks souligne que son réseau blockchain est alimenté par le premier nouvel algorithme de consensus de style Nakamoto depuis le lancement de Bitcoin en 2008. Chia Coin est traité à l’aide d’un algorithme de consensus appelé Proofs of Space and Time. Cela remplace la preuve de travail, qui, selon l’entreprise, gaspille de l’énergie. Il protège également contre la centralisation des efforts miniers. Chia Coin est toujours incroyablement nouveau avec des transactions qui ne font que commencer la semaine dernière.

Une partie du site Web de Chia Network décrit son approche de l’extraction de crypto-monnaies. Vous pouvez le lire ci-dessous.

«Nous pensons que la crypto-monnaie devrait être plus facile à utiliser que l’argent liquide, plus difficile à perdre et presque impossible à voler. Quiconque souhaite valider des transactions devrait pouvoir cultiver sans matériel à usage unique ni une grosse facture d’électricité. »

Les investisseurs recherchent une crypto verte dans le but de s’éloigner de ceux qui ont des coûts énergétiques élevés. Cela fait suite à un crash cryptographique qui s’est produit aujourd’hui, qui a fait chuter les prix de nombreux actifs numériques majeurs. Vous pouvez en savoir plus sur ce qui se cache derrière le crash sur ce lien.

XCH était en hausse de 3,9% jeudi midi.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

