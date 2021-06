Chia Coin est un bon investissement en ce moment ?

Chia XCH / USD a lancé son réseau principal le 17 mars et la première transaction a été effectuée le 3 mai. C’est en réponse à l’idée que les crypto-monnaies réduisent leur empreinte carbone dans le but ultime de parvenir à une adoption massive.

En d’autres termes, il s’agit d’une blockchain et d’une plateforme de transaction intelligente créée par Bram Cohen, qui a également inventé le protocole peer-to-peer BitTorrent.

La partie intéressante de cela, et la raison pour laquelle cela a commencé est dû au fait qu’au lieu d’utiliser la preuve de travail (PoW) inefficace en énergie trouvée dans Bitcoin BTC / USD et Ethereum ETH / USD, pour traiter les transactions. et extraire les pièces, Chia utilise un protocole basé sur le stockage qui s’exécute sur un algorithme de preuve d’espace (POST) qui utilise de l’espace disque non alloué.

Faut-il acheter du chia ?

Le 3 juin, la Chine était évaluée à 703 $. Lorsque les transactions ont commencé le 3 mai, leur valeur était de 1 498 $. Cela implique qu’il se négocie désormais avec une décote de 50% et que les investisseurs devraient pouvoir acheter confortablement dans la baisse.

Maintenant, rappelez-vous comment nous avons mentionné qu’au lieu d’utiliser la puissance de traitement, Chia utilise beaucoup d’espace de stockage ? Eh bien, Chia a été un sujet de discussion dans l’espace des crypto-monnaies ces derniers temps en tant qu’alternative verte à ses concurrents.

Il y a quelques mois, Elon Musk, le PDG de Tesla a publié sur Twitter des inquiétudes concernant l’augmentation de la consommation de carburants fossiles par Bitcoin.

Cependant, la demande de Chia encourage les mineurs à obtenir autant d’espace de stockage que possible, ce qui entraîne en fait la vente de disques SSD de grande capacité sur de nombreux marchés. Ceci, à son tour, augmente également leurs prix, car il y a une plus grande demande de stockage.

Un investissement dans le stockage

Le fabricant de disques durs Galax a averti les utilisateurs le 1er mai, sans nommer Chia, que l’extraction de crypto-monnaies nécessitant une grande quantité de volume, ainsi que de la vitesse, annulerait la garantie de leurs SSD.

Nous entendons même Jason Feist, le technologue en chef de Seagate pour le bureau du directeur technique, dire que l’entreprise connaît des commandes importantes et essaie de s’adapter au marché.

Bottom line: Vous pouvez acheter Chia maintenant

Lorsque nous voyons un afflux de SSD haute capacité revenir sur le marché d’ici la fin de 2021, nous pouvons voir la valeur de Chia dépasser les 1 000 $ sans problème.

Le chia est définitivement une monnaie à surveiller pour le reste de l’année. Chia a un catalyseur clair qui pourrait l’amener à au moins tester à nouveau le niveau de 1 000 $ en 2020 et à mesure que la demande de stockage augmente et que les entreprises passent à des solutions basées sur la cryptographie pour ce besoin.

Nous pouvons également raisonnablement nous attendre à ce que Chia teste à nouveau le niveau de 1 500 $ en 2022, car il y aura un plus grand désir de stockage, ce que Chia remplit. De plus, une fois que votre stock de SSD augmente, beaucoup plus de personnes investiront indirectement dans votre infrastructure, augmentant encore sa valeur.

