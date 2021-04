Chia, la crypto-monnaie du créateur de BitTorrent utilise le stockage, et épuise déjà les disques durs | La technologie

Si vous essayez d’acheter une carte graphique de jeu depuis des mois et que vous ne pouvez pas parce qu’il n’y a pas de stock, la même chose pourrait arriver très bientôt avec les disques durs et les SSD hautes performances.

La fièvre de la crypto-monnaie cela pose de sérieux problèmes à l’industrie du matériel. La perspective de gagner de l’argent en ne faisant rienLe simple fait de brancher une machine est trop attrayant, même pour les personnes qui n’ont jamais touché à un ordinateur de leur vie.

La semaine dernière Bram Cohen, le créateur de BitTorrent, le protocole de partage de fichiers P2P populaire, officiellement introduit votre crypto-monnaie Chia, qui se développe depuis trois ans. Il se distingue par une caractéristique très particulière: n’utilise pas la puissance de traitement, mais le stockage.

Les crypto-monnaies d’aujourd’hui nécessitent l’exécution d’un algorithme pour extraire (obtenir) des pièces, elles nécessitent donc des cartes graphiques très puissantes. C’est pourquoi ils ont été vendus partout dans le monde:

Le monde du matériel traverse une période de grande incertitude, pour des raisons qui dépassent son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas franchir le pas vers la nouvelle génération.

Chia fonctionne d’une manière complètement différente. Selon Bram Cohen, les crypto-monnaies actuelles consomment de nombreuses ressources et sont très polluantesIls nécessitent également du matériel coûteux et rare, comme des cartes graphiques de jeu. C’est quelque chose que nous connaissons tous depuis longtemps: les crypto-monnaies consomment déjà la même énergie que toute l’Argentine.

Chia Il ne nécessite pas de puissance de traitement, mais plutôt du stockage. Il fonctionne en écrivant et en lisant des données sur un disque dur. Selon Bram Cohen, c’est beaucoup plus écologique car les disques durs sont moins chers et consomment moins que les cartes graphiques.

Et bien que cela soit vrai, l’expérience nous dit que si une crypto-monnaie utilise du matériel moins cher, les mineurs au lieu d’en acheter 10, en achèteront 100. Parce que c’est une économie d’échelle: plus vous accumulez de matériel (et donc plus de consommation d’énergie), plus vous gagnez.

Selon Wfcctech, l’idée a surtout fait son chemin en Chine. Et que Chia n’a toujours aucune valeur. Selon le média chinois HKEPC Les magasins de Hong Kong sont à court de disques durs et de SSD haute capacité, au point que la semaine dernière les prix des disques durs de 4 à 14 To ont augmenté entre 25 et 75 euros.

Puisque Chia a besoin d’écrire et de lire des données en continu, Les disques SSD ne sont pas adaptés à cette tâchecar ils ont un nombre maximum d’opérations de lecture et d’écriture. Si cette nouvelle crypto-monnaie du créateur de BitTorrent réussit, cela pourrait causer Les disques durs internes et externes haute capacité traditionnels, ainsi que les disques SSD de serveur sont en rupture de stock. Mais les experts estiment que cela affectera également les SSD conventionnels, car de nombreux mineurs les utiliseront par ignorance ou parce qu’il n’y a rien d’autre.

Après la crise des cartes graphiques … aurons-nous une crise du disque dur?