Chibi Inu Coin: 14 choses à savoir sur la crypto Shiba Inu Copycat en tant que prix fusée

Chibi Inu (CCC:CHIBI-USD), encore une autre pièce de monnaie Dogecoin (CCC:DOGE-USD), connaît des gains massifs mardi.

Voici tout ce que les investisseurs en crypto doivent savoir sur la pièce Chibi Inu.

Pour commencer, il convient de noter que Chibi Inu est loin d’être une crypto de grande valeur. Il ne se négocie actuellement qu’à environ .000001 cents, ou 0,00000001 $. Cela signifie qu’il a un long chemin à parcourir avant de rattraper le prix d’environ 34 cents de DOGE. Cependant, ce n’est pas trop loin de Shiba Inu (CCC:SHIB-USD) prix de .0009529 cents, ou 0,000009529 $. La capitalisation boursière entièrement diluée de CHIBI est de 7 446 576 $ et son volume de négociation sur 24 heures de 2 153 894 $. La pièce Chibi Inu est toujours incroyablement petite avec une base d’utilisateurs de seulement environ 12000 personnes détenant la crypto. Parmi les autres faits saillants récents de la crypto, citons sa liste sur CoinmarketCap et Coingecko. Il convient également de souligner qu’il est prévu de lancer un marché NFT dans un proche avenir. Chibi Inu se présente comme le chiot de Shiba Inu et Kabsu (CCC:KABOSU-USD). Kabuso est une autre crypto qui utilise des images connectées à la race de chien Shiba Inu. Les détenteurs de pièces Chibi Inu sont considérés comme des «Chibiens». La crypto gagne en popularité ces derniers temps avec ses listes récentes et ses détenteurs en hausse. Il a également vu une augmentation du nombre de followers sur Twitter (NYSE:TWTR) avec plus de 4500 utilisateurs suivant le compte officiel. Ceux qui souhaitent acheter la pièce meme peuvent également le faire via PancakeSwap.

CHIBI était en hausse de 156,2% sur une période de 24 heures à midi mardi.

