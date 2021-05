Chibi Inu Coin: une autre crypto Meme qui ne parvient pas à éblouir ou à livrer

Si vous êtes en mission pour vous rendre sur la lune, la dernière pièce de monnaie Chibi Inu (CCC:CHIBI-USD) n’est pas la manière de le faire, même si l’équipe derrière cela veut bien dire.

Source: Shutterstock

Chibi Inu est la dernière et la «plus grande» pièce de monnaie de bienfaisance sur le thème des chiens qui se nourrit uniquement du battage médiatique et de la répétition de quelques phrases clés dans tous ses messages sur les réseaux sociaux.

Maintenant, permettez-moi de clarifier une chose.

Il est tout à fait plausible que CHIBI ne soit pas une arnaque ou un «coup de tapis».

Nous ne vous disons pas d’acheter des jetons Chibi Inu parce que nous pensons que c’est une arnaque.

Cela pourrait certainement être une ponction d’argent. Mais, il y a d’autres raisons pour lesquelles nous ne voyons pas Chibi Inu ou des cryptos similaires comme des opportunités prometteuses.

Fondamentalement, si CHIBI n’est pas une arnaque, les développeurs et les gestionnaires de communauté ne font pas un bon travail pour créer un sentiment de valeur ou de nouveauté en dehors du battage médiatique.

Les projets cryptographiques doivent innover pour survivre

À un moment donné dans le futur, les cryptos devront faire leurs preuves d’une manière ou d’une autre avant que les vrais investisseurs ne commencent à s’empiler.

Imaginez si Ford ou Apple ne faisaient rien pour faire leurs preuves à part publier «TO THE MOON» sur leurs médias sociaux une ou plusieurs fois par jour.

Dans l’écosystème cryptographique actuel, tout ce qu’un créateur de crypto doit faire pour réussir est de mentionner «la lune» aux côtés de certains émoticônes de fusée et de fixer le prix de départ de leur pièce de manière ridiculement bas.

Un prix bas conduit les spectateurs à croire qu’il y a beaucoup de place pour que le prix monte en flèche. Et bientôt, les personnes qui cherchent à faire un 100x ou 1000x facile afflueront en masse vers la crypto-monnaie.

Les gens gagneront-ils de l’argent avec Chibi Inu? Oui.

D’autres personnes seront-elles brûlées par les ventes? Oui aussi.

Chibi Inu n’est pas spécial

La question la plus importante à se poser est de savoir si vous imaginez une crypto comme celle-ci fournissant une valeur tangible d’une manière qui n’est pas déjà traitée par un autre projet de cryptographie.

Il pourrait très bien y avoir de la place pour plus d’une monnaie de chien à long terme. Ce serait fantastique. Les chiens sont merveilleux.

Mais, si nous sommes honnêtes, nous pensons que chaque nouvelle pièce mème non inventive centrée sur le chien ne fait que diluer davantage un nombre décroissant d’investisseurs aux yeux étoilés. Et il existe de nombreuses équipes beaucoup plus dévouées, expérimentées et bien financées qui développent activement des projets de cryptographie de qualité supérieure qui domineront à l’avenir.

Chibi Inu a des plans pour un marché NFT, un prix d’environ 0,000001 centimes et quelques autres statistiques qui ne nous impressionnent pas par rapport à d’autres projets de cryptographie.

Je ne dis pas explicitement que Chibi Inu n’a pas de substance, mais si l’on jette un coup d’œil à leur Telegram ou Twitter, il y en a très peu en termes de perspicacité réfléchie, d’engagement communautaire ou de discussion. Il nous est donc difficile de croire qu’il y a des motivations sérieuses et bien pensées derrière le projet.

Chibi Inu Coin met le chariot avant le cheval

Cela peut sembler être le concurrent de CHIBI Dogecoin (CCC:DOGE-USD) est apparu de nulle part, faisant les mêmes choses que Chibi Inu fait maintenant. Mais, en réalité, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

Doge est né comme une blague et a gagné du terrain en 2013 dans une communauté Reddit remplie de mèmes dont les membres ont donné un pourboire généreux – “Seulement environ une semaine après son lancement, Dogecoin est devenu la deuxième devise la plus inclinée, ont déclaré les ingénieurs à Insider.”

Chibi Inu, et une grande majorité d’autres cryptos à petite capitalisation boursière, le simulent jusqu’à ce qu’ils y parviennent – ils prétendent avoir une communauté jusqu’à ce qu’ils finissent par former une communauté. Mais cette manière de construire une communauté conduit à la création de communautés obsédées par le profit et conservant des jetons pour toujours – ou vendent, mais ne le disent pas à une âme.

Les communautés peuvent sortir des pièces de leur obscurité initiale, mais de nombreuses pièces alternatives prétendent avoir un semblant de communauté authentique derrière elles dès le départ.

Sur leur site officiel, Chibi Inu déclare ce qui suit:

«$ CHIBI dispose d’une équipe de professionnels et de bénévoles communautaires travaillant constamment dans les coulisses sur les mises à jour, les partenariats, les médias sociaux et plus encore. Comme vous pouvez le constater, cela a très bien fonctionné et nous continuerons d’accroître nos efforts. »

Quelle est leur équipe exactement? Où sont mentionnés les bénévoles de la communauté?

Ils ne sont certainement pas dans la chaîne Chibi Inu Telegram, où pas un seul message ne semble capable de s’éloigner du sujet du voyage spatial à motivation lunaire.

Et il faut également voir si les organismes de bienfaisance et les refuges bénéficieront de Chibi Inu. Les messages Telegram suggèrent qu’un don a été effectué, mais l’équipe ne mentionne aucun don de bienfaisance sur son Twitter.

On pourrait penser que la publicité de cette étape importante serait une priorité pour l’équipe de la pièce, étant donné que leur site Web indique dès le départ que «Chibi est principalement conçu pour aider les refuges pour chiens».

Conclusion sur Chibi Inu

Alors, juste pour récapituler:

Les gens trouveront un moyen de gagner de l’argent avec Chibi Inu. Et les gens perdront également de l’argent à cause de cela.

Le fait que quelqu’un gagne ou perde dépend du moment où il achète et du moment – ou si – il vend.

Il n’y a rien d’innovant, du moins pour l’instant, derrière cette crypto-monnaie.

Donc, sans soutien technologiquement intéressant et avec une armée d’investisseurs avides d’argent, c’est un gros pari.

N’accordez votre attention à Chibi Inu que si vous êtes conscient des risques encourus.

Il ne peut pas tenir une bougie pour Dogecoin, mais il prétend être meilleur.

Et bien que Doge puisse être considéré comme une crypto similaire, il a beaucoup plus à offrir. Il existe depuis beaucoup plus longtemps, a d’abord prospéré grâce à sa communauté existante et a été le premier à entrer dans cet étrange écosystème de territoire cryptographique sur le thème des chiens.

Pour nous, il n’y a tout simplement rien de substantiel dans cette pièce de monnaie générique.

Il y a des chiens impliqués et le prix de chaque pièce est exceptionnellement bas. Alors, naturellement, tout le monde cherche à se lancer dans l’action.

Tout le monde veut se lancer au rez-de-chaussée de projets comme celui-ci qui semblent prêts pour un décollage vertical.

Mais ce n’est pas ainsi que l’avenir se déroule la plupart du temps pour ce genre de projets.

Il faut des heures, voire des jours et des semaines de recherche pour trouver des joyaux cachés qui un jour feront surface. Passer quelques minutes à examiner les tendances des pièces de monnaie et à décider dans lesquelles investir en fonction de leur mascotte n’est pas un investissement solide. C’est FOMO-ing dans un projet qui ne pourrait être rien de plus qu’un mirage.

La clé pour devenir riche sur le marché de la cryptographie en ce moment est d’acheter le bonnes crypto-monnaies – les crypto-monnaies les plus avancées technologiquement avec les applications les plus à valeur ajoutée.

Et nous trouvons quelques cryptos qui, selon nous, – grâce à leur supériorité technologique, leurs avantages de valeur clairs et leurs cas d’utilisation répandus – seront d’énormes gagnants au cours des 3, 5, 10 ans et plus.

Mon équipe et moi faisons actuellement le travail acharné de trier ces crypto-monnaies potentielles et de mettre en évidence les meilleures … les cryptos qui résisteront au crash de crypto-monnaie à venir et en sortiront prêts à monter en flèche 10X, 100X ou 1000X au cours des deux prochaines décennies. .

Au cours des semaines et des mois à venir, nous présenterons ces crypto-monnaies à Investisseur en innovation. Mais vous n’avez pas à attendre pour vous inscrire, car nous couvrons actuellement les entreprises les plus hyper-évolutives au sein des mégatendances émergentes les plus fortes au monde. à l’heure actuelle. La blockchain n’est qu’une partie de l’image.

Pour commencer, en savoir plus en cliquant ici.

À la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Investisseur en innovation. Pour voir toute la gamme de valeurs technologiques innovantes de nouvelle génération de Luke, devenez un abonné d’Innovation Investor aujourd’hui.