Chibi-Robo ! Misc de plate-forme 3D inspiré: Un petit conte confirmé pour Switch

Si vous êtes fan de Chibi-Robo jeux et aimerait voir plus de titres comme celui-ci, celui à regarder est Divers : Un petit conte par le petit développeur de jeux indépendant Tinyware Games. Il arrivera sur Switch en 2022.

C’est un jeu de plateforme 3D basé sur une histoire “collectathon” “fortement inspiré” de la série de robots de Nintendo, Pikmin, Banjo-Kazooie et même celui de Toby Fox Sous-titre. Vous partirez à l’aventure avec deux petits robots nommés Buddy et Bagboy qui sont composés d’objets divers. Au fur et à mesure que vous parcourez chaque chapitre, vous rencontrerez un groupe de personnages originaux – tout en collectant des rouages ​​et des objets pour aider les robots autour de vous.

Si vous êtes impatient de voir à quoi ressemble ce jeu avant sa sortie, une démo est disponible dès maintenant sur Steam. Seriez-vous intéressé par ce genre de jeu ? Laissez un commentaire ci-dessous.