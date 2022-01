Chicago a enregistré plus d’homicides (797) en 2021 que n’importe quelle ville des États-Unis | VIDÉO

*(Via ABC7 Chicago) – L’année 2021 s’est terminée comme l’une des plus violentes jamais enregistrées en Chicago, alors qu’une augmentation du nombre de fusillades a fait plus de morts qu’en une seule année en un quart de siècle, selon les statistiques publiées par la police samedi.

Selon le département, 2021 s’est terminé avec 797 homicides. C’est 25 de plus que ce qui a été enregistré en 2020, 299 de plus qu’en 2019 et le plus depuis 1996. Et il y a eu 3 561 incidents de tir en 2021, soit un peu plus de 300 de plus qu’en 2020 et un nombre stupéfiant de 1 415 incidents de tir de plus que ceux enregistrés. dans la ville en 2019.

Les données du comté de Cook, cependant, montrent un nombre d’homicides légèrement plus élevé pour 2021. Vendredi, le bureau du médecin légiste du comté de Cook a signalé 834 homicides en 2021, sans compter les autres homicides survenus vendredi soir avant la fin officielle de l’année.

L’écart dans les données est dû à des variables telles que l’heure de l’incident par rapport à l’heure du décès, ainsi que la juridiction, selon le médecin légiste. Par exemple, si l’incident s’est produit au cours d’une année précédente alors que le décès est survenu en 2021 (complications de blessures par balle), il peut être enregistré différemment. De plus, si l’incident s’est produit sur une autoroute, il relèverait de la compétence de la police de l’État de l’Illinois, ou s’il s’est produit d’un côté de la frontière de la ville mais que la personne est décédée de l’autre côté, il pourrait ne pas se retrouver dans les données de CPD.

