Chicago Bulls, dans le cadre: Derrick Jones, cinquième joueur à entrer dans le protocole Covid

Derrick Jones Jr. est le cinquième joueur de Chicago Bulls qui ces derniers jours est entré dans le protocole de santé et sécurité et la NBA pour avoir été testé positif au coronavirus. Il rejoint ainsi DeMar DeRozan, Coby White, Matt Thomas et Javonte Green. Allez, ils sont dans le cadre. On verra si les matchs ne sont pas suspendus. On rappelle que les joueurs doivent être isolés pendant 10 jours à moins qu’ils ne donnent 2 tests PCR négatifs en 24 heures.

Les taureaux sont confrontés à une épidémie dans l’équipe avec Jones rejoignant ses coéquipiers DeMar DeRozan, Coby White, Matt Thomas et Javonte Green dans les protocoles. https://t.co/QxIXu5ApTv – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 9 décembre 2021