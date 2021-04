Chicago Bulls dans un état critique

Le transfert de Nikola Vucevic a été célébré à Chicago comme un pas dans la bonne direction, un tournant dans le retour à la pertinence d’une franchise engagée dans une reconstruction à partir de laquelle elle a tenté de frapper un tronçon dans cet Est invitant, si faible plus au-delà la tête (Sixers, Nets, Bucks …). Mais les Bulls sont dans un moment horrible, laid, presque dramatique: depuis l’arrivée de Vucevic, ils ont perdu huit matchs sur onze au total., maintenant quatre consécutifs dont des duels contre certains Hawks dans le champ intérieur et deux des pires équipes de la NBA, les Timberwolves et le Magic, qui se sont livrés (106-115) au premier match contre Vuvecic après avoir eu le centre pendant huit ans et demi saisons.

Marqué sur le calendrier comme un jeu parfait pour récupérer des sensations, c’était (c’est toujours le risque en NBA) tout le contraire: une invitation à la dépression. Les Bulls, encore une fois, ils n’ont rien joué, ils dépendaient de l’attaque de stries dans le tir extérieur et ne défendaient pas peu ou beaucoup, accordant la fuite à l’avant-dernière pire attaque de la Ligue. The Magic a accepté l’invitation et a fait une percée avec un 19-39 scandaleux au troisième quart qui a transformé 53-54 à la mi-temps en 72-93. Puis les Bulls ont réagi, et sur une tentative héroïque de LaVine (21 points en dernière période), ils ont signé un 21-5 qui les a mis à 6 (98-104). Là, ils ont de nouveau échoué, y compris une perte de temps mort. Et donc ses options se sont épuisées et une terrible défaite a été consommée. Les Bulls se retrouvent avec un 22-32 qui parle de lui-même. Ils sont dixièmes et ils n’ont même pas égalé le jeu très bon marché à l’Est: Les Raptors, avec des problèmes et des pertes constants, sont à un match. Les sorciers ne sont pas non plus loin, pas même les cavaliers. Une frayeur dans la ville du vent, où les attentes étaient de l’autre côté.

Dans cette section avec LaVine et Vucevic comme nouveau couple de stars, l’attaque a ralenti et la défense est encore plus poreuse. LaVine tire moins bien, moins confortable, et les jeunes sont dans un nid-de-poule épouvantable: Lauri Markkanen et Coby White avec des sensations inquiétantes et sans but, Patrick Williams (une brillante recrue) un peu moins négatif mais aussi sur une ligne délicate. Un autre des jeunes était Wendell Carter Jr, qui est allé à Orlando sur le commerce de Vucevic et a fait de sérieux dommages à son premier retour à Chicago. Ce qui manquait: 19 points, 12 rebonds et 4 passes pour un joueur qui laisse des sensations prometteuses dans le Magic après avoir clairement indiqué à Chicago qu’il avait besoin d’un redémarrage. De plus, James Ennis a tiré le fusil (avec tout ce que cela dit sur la défense des Bulls): 22 points, 5/6 sur 3s, et Gary Harris avait 15 points, comme Michael Carter-Williams. Installations contre une défense de beurre.

Vucevic a brillé au deuxième quart et a terminé avec 29 points et 11 rebonds. LaVine a tenté la réaction finale pour terminer avec 30 + 5 et 7 passes décisives. Entre les deux, ils ont marqué 11 triples sur 20 tentatives. Mais l’équipe ne montre pas, même avec eux à un bon niveau, des traces d’aller quelque part. Thad Young et Satoransky descendent, et Markkanen et White sont restés à 8 points avec un 3/10 entre les deux. Le travail garanti de Theis depuis le banc (16 + 6) était de peu d’utilité. Les Bulls sont en pleine crise d’identité alors que l’avenir semblait s’ouvrir largement. Voyons comment ils le résolvent.