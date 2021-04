Chicago Bulls gagne 97-113 contre Indiana Pacers

07/04/2021 à 03h50 CEST

Chicago Bulls a été imposé en tant que visiteur de Indiana Pacers par 97-113 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Indiana Pacers réussissaient à gagner sur la route contre San Antonio Spurs 133-139, alors que les Chicago Bulls ont également battu à domicile Filets de Brooklyn par 115-107 et après le match, ils accumulent une séquence de trois victoires lors des cinq derniers matchs. Pour le moment Chicago Bulls il serait exclu des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 49 joués. Pour sa part, Indiana PacersAprès le match, il serait pour l’instant hors des Play-offs avec 22 victoires en 49 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé par un 28-30. Puis dans la deuxième salle Chicago Bulls il a élargi sa différence et augmenté la différence à un maximum de 15 points (43-58) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 21-32. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 49-62 au compteur.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont encore creusé leur différence, marquant la différence maximale (23 points) à la fin du quart pour conclure avec un résultat partiel de 25-35 et un résultat global de 74-97. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réduit les distances, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-16, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 97-113 en faveur des visiteurs. .

Pendant le match, ils ont mis en évidence Nikola Vucevic et Zach Lavine pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 32 points, cinq passes et 17 rebonds et 19 points, six passes et huit rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Caris Levert et Agneau Jeremy, avec 20 points, cinq passes et six rebonds et 15 points, une passe et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Chicago Bulls sera contre Rapaces de Toronto dans le Amalie Arena, tandis que le prochain jeu de Indiana Pacers sera contre Minnesota Timberwolves dans le Bankers Life Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.