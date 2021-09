Chicago Bulls ne s’arrête pas et après Stanley Johnson, Alize Johnson et Matt Thomas débarquent

in

Marché NBA: Nuit frénétique d’Arturas Karnisovas, le directeur général de Chicago Bulls, qui d’un coup a obtenu trois signatures pour ceux des Ilinóis. On vous annonçait déjà le débarquement de Stanley Johnson en début de soirée. La chose ne s’est pas arrêtée là. La rotation est complétée par les arrivées de Alizé Johnson (qui a été coupé avec les Nets dans le même métier que DeAndre Jordan) et Thomas Thomas (tireur avec un rôle résiduel dans Raptors et Jazz au cours des deux dernières saisons).