Chicago Cops ‘Serve and Protect the Rich’ ⋆ .

Afin de montrer les flics de Chicago sous le pire jour possible, Shameless de Showtime a inventé une règle observée par la police – «Nous sommes ici pour servir et protéger les riches.»

Dans l’épisode diffusé le 28 mars intitulé «DNR», la police est appelée à participer à une expulsion qui s’est transformée en protestation.

L’officier recrue Carl Gallagher (Ethan Cutkosky) est membre de l’unité d’expulsion. Lui et son partenaire principal Arthur Tipping (Joshua Malina) répondent à l’appel à l’aide. Un groupe de femmes âgées manifestent devant la maison à l’arrivée des deux policiers. Le pourboire éclate l’équipement anti-émeute pour se protéger – «des chapeaux et des chauves-souris» – et rejette l’inquiétude de Carl selon laquelle il réagit de manière excessive.

Alors que les agents tentent de briser la manifestation, le propriétaire s’arrête de l’autre côté de la rue. Carl s’approche pour lui dire de bouger, il est garé en double. L’homme refuse et Carl commence à l’arrêter pour avoir agressé un officier lorsqu’il repousse Carl alors qu’il est sorti de sa voiture. Le pourboire vient et dit à Carl: «Nous n’arrêtons pas les gens qui conduisent Mercedes.»

Le sergent superviseur est appelé sur les lieux. Elle libère le propriétaire et gronde Carl. Elle explique que les riches qui conduisent Mercedes donnent de l’argent au service de police pour acheter du matériel de gym et des collations pour la salle de repos. Elle dit à Carl que s’il ne peut pas comprendre pourquoi ils n’arrêtent pas les riches, il ne peut pas porter le bleu.

Sarge: Clés de menottes, Gallagher. Désolé pour ça. Propriétaire: Ouais. J’ai vos numéros de badge. Sarge: Vous savez, monsieur, le gamin est une recrue. Ils ne savent pas toujours. Propriétaire: J’appelle mon avocat. Sarge: Vous ne lui avez pas parlé de la règle Mercedes? Pourboire: Je lui ai dit. Sarge: Qu’est-ce que ce bordel, Gallagher? Nous n’arrêtons pas les riches dans de belles voitures. Carl: Il a enfreint la loi, Sarge. Sarge: Coupez la merde du «Défenseur du faible». Ce n’est pas notre travail de contrôler les riches. Leurs contributions ont payé pour notre nouveau gymnase et les collations dans notre salle de repos. Nous sommes ici pour servir et protéger les riches, pas pour les arrêter. Carl: Qui protège les gens qu’il a expulsés dans la rue? Sarge: Ils n’ont pas payé de loyer, donc ils ont été expulsés. Ensuite, ils ont dit: «J’en ai rien à foutre, je reste quand même, même si ce n’est pas ma maison.» Carl: Mais n’est-ce pas juste – Pourboire: Nous les laissons s’en tirer, la prochaine chose que vous savez, personne ne paie de loyer, l’économie s’effondre, et nous nous réveillons un matin en vivant dans des ruines post-apocalyptiques en mangeant de vieilles boîtes de nourriture pour chiens. Sarge: Le fait est que les pauvres doivent respecter la loi. Nous sommes payés pour l’appliquer. Vous ne pouvez pas porter du bleu si vous ne comprenez pas cela. Carl: Alors je suis viré? Pourboire: J’en doute. Il est presque impossible de se faire virer de la force. Vous devez avoir dix ou 12 plaintes pour force excessive avant même d’ouvrir une enquête. Manifestant: Que va-t-on faire maintenant?

L’émission est connue pour son commentaire social de classe, mais faire dire à la police: «Nous sommes ici pour servir et protéger les riches» et «les pauvres doivent respecter la loi» est un peu trop pénible même pour Shameless. Belle ligne sur le fait qu’il est «presque impossible de se faire renvoyer de la force» et qu’il faut une douzaine de «plaintes pour force excessive avant même d’ouvrir une enquête».

Carl a du mal à accepter la philosophie du service de police. Il semble probable qu’il décidera de quitter le poste. Jouer avec les pires stéréotypes des policiers et être anti-flic, c’est ce que fait l’industrie du divertissement cette saison. C’est la dernière saison de Shameless. Franchement, je ne pense pas qu’il manquera.