Chicago Fire accueille Orlando City dans son fief

07/07/2021 à 02:00 CEST

Jeudi prochain à 02h00 se jouera le match de la seizième journée de la Major League Soccer, qui affrontera le le feu de Chicago et à Ville d’Orlando dans le Stade SeatGeek.

le le feu de Chicago affronte avec optimisme le match de la seizième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté la victoire dans son domaine dans le Stade SeatGeek 3-0 contre Atlanta United, avec tant de Aulneraie Oui Frankowski. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des 11 matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer 10 buts pour et 17 contre.

Pour sa part, Ville d’Orlando il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Les Red Bulls de New York, alors il vient au jeu avec l’illusion d’être réuni avec la victoire. Avant ce match, le Ville d’Orlando il avait remporté six des 11 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, marquant 19 buts pour et neuf contre.

En tant que local, le le feu de Chicago a gagné deux fois, a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en sept matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade Stade SeatGeek Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Ville d’Orlando ils ont perdu une fois et fait match nul une fois dans leurs cinq matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade SeatGeek, en fait, les chiffres montrent une défaite et deux nuls en faveur de la le feu de Chicago. De même, l’équipe locale connaît une séquence de quatre matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Ville d’Orlando. Le dernier affrontement entre les le feu de Chicago et le Ville d’Orlando Ce tournoi s’est joué en septembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 4-1 pour les visiteurs.

En référence à sa position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Ville d’Orlando se dresse au-dessus du le feu de Chicago avec un avantage de 13 points. le le feu de Chicago il arrive à la rencontre avec huit points à son casier et occupant la douzième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 21 points et occupent la deuxième position de la compétition.